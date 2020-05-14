Электронные визы для желающих посетить Санкт-Петербург иностранцев станут платными

Со следующего года за электронную въездную однократную российскую визу иностранцы должны будут платить по 40 долларов. С инициативой такой монетизации выступило Министерство иностранных дел РФ.

До закрытия границ в рамках пилотного проекта бесплатную электронную визу в Санкт-Петербург, Калининградскую область и Дальневосточный федеральный округ вправе получить граждане 53 государств, включая страны Евросоюза и Китай. Предполагается, что с 2021 года по универсальной единой электронной однократной визе можно будет в течение 16 дней путешествовать по всей территории России. Сами визы будут выдаваться за четыре дня в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.



Однако одновременно внешнеполитическое ведомство предложило уточнить консульские тарифы, установив плату за оформление такой виз в размере 40 долларов США. Пропорционально будет рассчитываться сбор и в других валютах (по сегодняшнему курсу это примерно 37 евро, 39 швейцарских франков, 292 китайских юаней и так далее). «Распространение практики оформления электронных виз будет вести к снижению количества одно- и двукратных виз, выдаваемых консульскими учреждениями на бланках. При этом, как представляется, подобное технологическое нововведение создаст более комфортные условия для заявителей и будет способствовать увеличению общего объема поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию, в том числе с туристскими целями. В целях недопущения падения доходов государственного бюджета от выдачи виз сбор за оформление единой электронной визы предлагается установить в размере 40 долларов США», – поясняют в МИД России.

Отметим, что по оценке консульского департамента, благодаря максимальной либерализации режима въезда по безбумажной или вообще без визы со следующего года Россию вправе будут посетить почти половины населения мира – около 4 млрд человек.

