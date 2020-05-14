FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
73.93р79.90р
СРОЧНО

В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 21:49
4
Печать

Электронные визы для желающих посетить Санкт-Петербург иностранцев станут платными

Со следующего года за электронную въездную однократную российскую визу иностранцы должны будут платить по 40 долларов. С инициативой такой монетизации выступило Министерство иностранных дел РФ.

До закрытия границ в рамках пилотного проекта бесплатную электронную визу в Санкт-Петербург, Калининградскую область и Дальневосточный федеральный округ вправе получить граждане 53 государств, включая страны Евросоюза и Китай. Предполагается, что с 2021 года по универсальной единой электронной однократной визе можно будет в течение 16 дней путешествовать по всей территории России. Сами визы будут выдаваться за четыре дня в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Однако одновременно внешнеполитическое ведомство предложило уточнить консульские тарифы, установив плату за оформление такой виз в размере 40 долларов США. Пропорционально будет рассчитываться сбор и в других валютах (по сегодняшнему курсу это примерно 37 евро, 39 швейцарских франков, 292 китайских юаней и так далее). «Распространение практики оформления электронных виз будет вести к снижению количества одно- и двукратных виз, выдаваемых консульскими учреждениями на бланках. При этом, как представляется, подобное технологическое нововведение создаст более комфортные условия для заявителей и будет способствовать увеличению общего объема поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию, в том числе с туристскими целями. В целях недопущения падения доходов государственного бюджета от выдачи виз сбор за оформление единой электронной визы предлагается установить в размере 40 долларов США», – поясняют в МИД России.

Отметим, что по оценке консульского департамента, благодаря максимальной либерализации режима въезда по безбумажной или вообще без визы со следующего года Россию вправе будут посетить почти половины населения мира – около 4 млрд человек.

Всего с 1 октября 2019 года по 30 января 2020 года для въезда в Северную столицу было выдано 106,7 тысяч электронных виз.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Пусть еще маски с такими лого сднлают)))

https://zen.yandex.ru/media/id/5d5381d20ce57b00c1d82d57/prikolnye-idei-dlia-printov-na-maski-5eb7430736ac7c36ca76a0c6?from=editor
Anna.Dm
😷😊 Защитные многоразовые маски с принтом ➜ https://cuz.su/masski
Агроном аэродрома
Чёт я не понел. Почему право наслаждаться Великой и Могучей номинировано в бесовских долларях?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний