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21.07.2020 14:02
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«Революции не допустим!» Госдума приняла закон о многодневном голосовании на всех выборах

Государственная дума России в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который вводит возможность проведения любых выборов в течение трёх дней. Трансляция заседания ведётся на сайте Государственной думы во вторник, 21 июля. За спорный документ проголосовали 344 депута. 51 — против.

Фото: скриншот duma.gov.ru

Сайт Государственной думы разъясняет, что «голосовать можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд». Многодневка может применяться и на «повторном голосовании», и «на повторных выборах». Проведение многодневного голосования автоматически отменяет голосование по открепительным удостоверениям и досрочное волеизъявление.

Против скорости принятия перемен и качества документа с трибуны выступил член «Справедливой России» Олег Нилов.

«Не потребуется расходов, говорят нам. Как так можно говорить? Три дня голосования — три дня закрытых школ! Учителя в это время будут в оплачиваемом отпуске? Сколько это стоит? А три дня охраны полицией? Масса подзаконных актов требуется для этого! Если уж хотите резать этот хвост демократических выборов, да, пожалуйста. Возьмём китайский путь. Одна партия. Один путь. Стопроцентная ответственность. Только тогда не забывайте [ставить] к стенке коррупционеров. А может быть, и весь съезд, как в советские времена было за невыполнение обязательств?» — распалялся Нилов.

Представитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в ответ акцентировал внимание на удобстве граждан и подчинении власти их воле.

«В случае пандемии это безопаснее для избирателей. Для политических партий сложнее контролировать? Да, безусловно труднее. А кто для кого существует? Граждане для партий или мы для наших избирателей? Если мы на этот вопрос отвечаем, что мы существуем ради наших избирателей, мы из этого и должны исходить. Мы сможем организовать контроль в течение трёх дней. У нас есть возможность, проголосовав закон, показать, кто для кого в России существует. Народ для власти или власть для народа. Пусть нам будет труднее. Но это лучше для людей. Поэтому «Единая Россия» — за», — сказал Исаев и сорвал аплодисменты коллег.

«Благими намерениями вымощена дорога в ад», — ответил «партии власти» член КПРФ Николай Коломейцев.

«54 % до дня голосования проголосовали по Конституции. А всего 14 % пришли в день голосования (практику многодневного голосования впервые в России опробовали на конституционном плебисците, и Кремль заявлял до завершения процедуры, что она себя оправдала. — Прим. ред.)! Это вы об избирателях заботитесь? Причиной всех цветных революций была коррумпированная власть и отсутствие контролирования результатов выборов. Вы убираете последние элементы контроля за выборами. И это будет порождать всё большие и большие протесты! В условиях углубляющегося кризиса», — предостерёг коллег коммунист.

Последнее слово осталось за спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Про революции вам виднее, понятно. Не надо про революцию. Потеряли империю из-за революции! Потом именно из-за коррумпированной верхушки СССР потеряли страну! Не надо нас заводить! Вы сейчас бросаете камень куда? Не бросайте, нам это не нравится! То, с чем страна столкнулась в 90-е, — вы несёте ответственность. А раньше коррупции не было совсем или было меньше тогда? Почему же люди тогда против коррупции не вышли? Боритесь с коррупцией! У вас губернаторы — представители КПРФ! Но вам опять что-то мешает… А вот революции не допустим!» — сказал Володин и перешёл к голосованию, которое утвердило многодневные выборы в России.

Ранее эксперты, опрошенные «Фонтанкой» после первых заявлений Валентины Матвиенко о необходимости расширения на все выборы многодневного волеизъявления граждан, отмечали, что такая практика широко применяется в Индии в силу колониальных традиций обретения независимости и демократических процедур смены власти.

Фото: скриншот duma.gov.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Чтобвыбылиздоровы
Не "ради наших избирателей", а "для и во благо". И вообще существование этих персонажей под вопросом, как и девятой части чиновников. Платим непонятно за что, предоставляя еще и возможность воровать, краев не видя.
BobCat2
Похоже власть на выборы уже смотрит как на досадное техническое недоразумение, которое надо максимально упростить для фальсификаций. Я так понимаю, что у нас теперь к каждым выборам будет объявляться пандемия чего-нибудь, а дальше делаться всё на благо граждан, для защиты их здоровья. Ну зачем нам идти на участки, там же вирус. А отважные представители ЕР нам помогут, за нас поставят нужную галочку. Тьфу...
Modest_5e4ce41f7533b
Они что, действительно считают себя повелителями стихий? Так их надо рассылать по побережьям, пусть мановением руки останавливают цунами и тайфуны.
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