Государственная дума России в третьем, окончательном чтении приняла законопроект , который вводит возможность проведения любых выборов в течение трёх дней. Трансляция заседания ведётся на сайте Государственной думы во вторник, 21 июля. За спорный документ проголосовали 344 депута. 51 — против.

Сайт Государственной думы разъясняет , что «голосовать можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд». Многодневка может применяться и на «повторном голосовании», и «на повторных выборах». Проведение многодневного голосования автоматически отменяет голосование по открепительным удостоверениям и досрочное волеизъявление.

Против скорости принятия перемен и качества документа с трибуны выступил член «Справедливой России» Олег Нилов.



«Не потребуется расходов, говорят нам. Как так можно говорить? Три дня голосования — три дня закрытых школ! Учителя в это время будут в оплачиваемом отпуске? Сколько это стоит? А три дня охраны полицией? Масса подзаконных актов требуется для этого! Если уж хотите резать этот хвост демократических выборов, да, пожалуйста. Возьмём китайский путь. Одна партия. Один путь. Стопроцентная ответственность. Только тогда не забывайте [ставить] к стенке коррупционеров. А может быть, и весь съезд, как в советские времена было за невыполнение обязательств?» — распалялся Нилов.



Представитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в ответ акцентировал внимание на удобстве граждан и подчинении власти их воле.



«В случае пандемии это безопаснее для избирателей. Для политических партий сложнее контролировать? Да, безусловно труднее. А кто для кого существует? Граждане для партий или мы для наших избирателей? Если мы на этот вопрос отвечаем, что мы существуем ради наших избирателей, мы из этого и должны исходить. Мы сможем организовать контроль в течение трёх дней. У нас есть возможность, проголосовав закон, показать, кто для кого в России существует. Народ для власти или власть для народа. Пусть нам будет труднее. Но это лучше для людей. Поэтому «Единая Россия» — за», — сказал Исаев и сорвал аплодисменты коллег.

