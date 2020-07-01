Эпидемия не будет вечной. Эксперты оценили предложение сделать все выборы многодневными

уличный избирательный участок на детской площадке Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Накануне завершения общероссийского голосования по путинским поправкам к Конституции Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты Федерального собрания, где, как известно, всего один сенатор осмелился выступить против конституционной реформы, заявила, что практика голосования в палатках, на детских площадках в течение почти недели себя «полностью оправдала».



«Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Кстати, такая практика используется в целом ряде государств. Надо подумать: может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность. Почему? Потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. Второе, конечно, с учётом санитарно-эпидемиологических требований — нет очередей, нет скопления людей. И в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно, абсолютно безопасно», — заявила Матвиенко после того, как сама проголосовала в Санкт-Петербурге 29 июня.



В тот же день ей ответили коллеги-парламентарии. Сенатор Андрей Клишас будет обсуждать эту тему с членами ЦИК и Общественной палатой, которая отвечает за наблюдение за чистотой плебисцита по обнулению президента. Соавтор закона об удалённом голосовании — депутат Госдумы Дмитрий Вяткин аккуратно заметил, что «технически это возможно, но для внедрения этой практики потребуется серьезнейшим образом изменять законодательство».



Кремль и ЦИК «готовили ответ» Матвиенко сутки. 30 июня Дмитрий Песков заверил, что президентские выборы многодневно проводить точно не будут, всё остальное пока не обсуждалось, хотя ноу-хау с голосованием несколько дней и оказалось «весьма эффективным». Глава ЦИК Элла Памфилова дала понять коллегам, что, прежде чем конструировать политическое будущее по новым временным лимитам волеизъявления, хорошо бы сперва разобраться с тем, что творится здесь и сейчас.



«Пока идет голосование, нам точно не до того, нам нужно пройти весь этот процесс, потом его проанализировать, потом поработать над ошибками, обсудить это всё, понять, что хорошо, что плохо, что применимо в других ситуациях. Сейчас рано, сейчас давайте достойно завершим этот процесс», — заявила Памфилова.



«Фонтанка» спросила и теоретиков, и практиков от российских избирательных процессов и их традиций, где в мире голосуют неделями, кто в плюсе от таких схем и когда многодневным голосованием «чипируют» все выборы в РФ.



Места надо знать

Практически в один голос эксперты сообщили, на кого можно «равняться» в вопросе долгоиграющих голосований.

«Самая известная такая страна — это Индия, — назвал такое место профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, эксперт по электоральным и выборным процессам, политолог Григорий Голосов. — Там, с того момента, как там начали проводиться прямые общенациональные выборы, они проводятся несколько дней. Причина очень простая: когда там свободные выборы начали проводиться, страна была не просто очень большой страной, но и очень отсталой страной. При этом она была чрезвычайно многообразной в плане политического устройства. Там просто технически было невозможно осуществить голосование в один день. Пока доберёшься до всяких посёлков, которые лежат в пустынях и джунглях, день проходит». Григорий Голосов уточнил, что сейчас в Индии проводить выборы в один день технически было бы возможно. «Но это традиция. Они так привыкли. Ни у кого это никаких возражений там никогда не вызывало, потому что выборы в Индии свободные», — пояснил Голосов.



В качестве второго такого примера политолог, в 2006–2012 руководитель аналитического отдела ассоциации «Голос», в 2012–2019 годах руководитель проекта мониторинга выборов «Комитета гражданских инициатив» Александр Кынев назвал Афганистан. Там причина долгого голосования иная, чем в Индии. «Проблемы с безопасностью, с инфраструктурой как таковой, — пояснил с улыбкой Кынев. — Экстремальные варианты, которые для нас примером и оправданием быть не могут».

В США в ряде штатов также применяется многодневное голосование. «Это есть в штатах Вирджиния, Мэриленд, — говорит Кынев. — Но при этом в США совершенно другая, нежели в России, политическая традиция. Там исполнительная власть никаким образом не участвует в работе избиркомов. Муниципальные комиссии по большому счёту формируются самим местным сообществом, то есть жителями. Это волонтёрские структуры, где административного давления не может быть по определению. Там все друг за другом наблюдают. Никакого участия вышестоящих органов власти не существует в принципе. Это территории, до системы избирательных комиссий которых нашей далеко, как до Луны».



Еще, вспомнил Александр Кынев, многодневные голосования бывают в чрезвычайных условиях в каких-нибудь африканских странах. «Но это всегда сопряжено с гражданской войной, стихийными бедствиями и так далее», — перечислил политолог то, с чем сталкиваться не хотелось бы никогда.

«Смотреть надо не на другие страны, а на Россию, — уверен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. — В России досрочное голосование применялось на разных уровнях выборов, но затем было фактически отменено, из-за дискредитации такой формы голосования».

Почему сейчас

Главная аргументация Валентины Матвиенко — санитарно-эпидемиологическая ситуация. Но это не вселяет в политологов уверенность в том, что многодневную систему можно и нужно было бы сохранить на будущее. «Наверное, она (эпидемия. — Прим. ред.) не предполагает, что эпидемия будет продолжаться вечно. Хотя кто её знает, — говорит Григорий Голосов. — С другой стороны, констатировать, что многодневная система вызвана особыми обстоятельствами, значит просто-напросто констатировать, что это плохая система, неполноценная. То есть это признание, что в нормальных условиях можно было бы сделать лучше. Тогда естественно возникает вопрос: а почему не подождали момента нормальных условий? Зачем спешили проводить это в ненормальных условиях? Ответ на этот вопрос мы с вами проговорили в начале июня в интервью».



«У нас всегда сначала происходит заброс, чтобы посмотреть на реакцию, — уверен Александр Кынев. — В зависимости от реакции ситуация и будет развиваться. На мой взгляд, если они хотят окончательно дискредитировать выборы, к которым и так в обществе колоссальное недоверие, то они идут верной дорогой».

«Это подтверждение того, что Валентина Ивановна часто любит немножко бежать впереди паровоза, — называет Григорий Голосов еще одну возможную причину такого предложения «здесь и сейчас». — Таким образом она зарабатывает политические очки, которые для неё являются гарантией лояльности в глазах Путина. Она знает, что решение по этому вопросу всё равно будет принимать не она. Но если есть возможность сказать, что всё делается очень хорошо и правильно, и всегда надо будет делать так, то она это говорит. Просто из соображений частной выгоды. Чтобы многие могли сказать: «Опять Валентина Ивановна по полной программе продемонстрировала свою преданность». При этом Голосов считает, что положительного решения по этой инициативе всё же не будет. «Они прекрасно справляются на обычных выборах и за один день. За ночь подсчёта всё, что нужно сделать с бюллетенями, они делают», — уверен Голосов.



«Очевидно, что с падением рейтингов ищутся новые способы, чтобы добиваться нужных результатов, — говорит Григорий Мельконьянц. — Поэтому, откатав сейчас эту технологию и добившись каких-нибудь астрономических результатов, они могут всё это перенести и на выборы».

Что не так-то?

Очевидным называют эксперты «Фонтанки» причины, по которым нет других стран с многодневными выборами. «Если урны с бюллетенями остаются не то что на несколько ночей, но даже на несколько часов без постоянного присмотра, то понятно, что с этими урнами может произойти что угодно», — говорит профессор Голосов.

«Голос избирателя при досрочном голосовании защищен в несколько раз меньше, чем при основном, проводимом в один день. Это аксиома, — пояснил Григорий Мельконьянц. — Досрочное голосование — это всегда серая зона.

Конфликты и нарушения возникают даже в том случае, если голосование проходит в малом масштабе, на нескольких участках. В масштабе России — 96 тысяч участков, никакой нормальный контроль на протяжении 6 дней невозможен. Все, кто говорит обратное, рассказывают сказки и вешают лапшу на уши».

«В российских условиях многодневное голосование создаёт массу возможностей для фальсификаций, — согласен Кынев. — Многодневное голосование очень тяжело контролировать. Даже в течение одного дня у нас возникают колоссальные проблемы с контролем. Наблюдателей не хватает даже на стационарных участках. А есть ещё и голосование на дому. Наблюдатели у нас даже это голосование не могут охватить, потому что тогда на участках никого не остаётся. Когда голосование многодневное, то надо понимать простую вещь, человек не способен работать сутками. Наблюдать за каким-то процессом без сна, без еды и всего остального невозможно. При этом наши избиркомы — это вертикаль, которая жёстко контролируется и фактически подчиняется исполнительной власти».

«Раньше ЦИК называл злом досрочное голосование, так как это инструмент манипуляций, принуждения граждан и т. д., — вспоминает Мельконьянц. — А количество голосующих не было массовым, и не могло оказывать значительного влияния на итоги голосования. Сейчас открываются широкие возможности голосовать досрочно без уважительных причин, и не только в избирательном участке. Сейчас всего 1 член комиссии может проводить голосование, при наличии наблюдателей. Коллегиальность нарушается. Притом что через такое голосование пропускается практически половина численности граждан. Мы сейчас уже знаем, что паспортные данные автоматически комиссией впечатываются в списки. Если раньше для того, чтобы вбросить бюллетень за избирателя, необходимо было знать его персональные данные, то есть его паспорт, поставить подпись, то теперь паспорт вообще автоматически вписывается в список. Нужна только подпись».

«Инструмент многодневного голосования очень удобен для принуждения граждан проголосовать, — перечисляет и другие аргументы Григорий Мельконьянц. — Если люди распределены, то условная очередь не так видна, такие люди не привлекают к себе внимания. И так как дополнительные дни голосования — рабочие, то становится выгодно контролировать весь процесс, так сказать, не отходя от рабочего места. Комиссия может прийти на работу. Или в рабочее время сотрудники голосуют под присмотром куратора, прикрепившись к одному участку. И в этот раз это касается уже и частного бизнеса, который так или иначе связан с государством».

Что будет

«Если система многодневного голосования будет у нас на выборах, проконтролировать их будет практически невозможно, а основной день голосования утратит смысл, и комиссия должна будет подсчитывать то, в чем она не уверена», — анонсирует Мельконьянц.

Пока решение не принято, ясно одно: подобная форма досрочного голосования не сможет применяться на ближайших выборах в сентябре в регионах. «Законы не позволяют этого. Уже назначенные выборы нельзя проводить по новым правилам, даже если сейчас поправить закон. Только следующие выборы, а это выборы в Госдуму», — уточняет сопредседатель движения «Голос», добавляя, что все же интересно было бы послушать еще аргументы за такую форму голосования, так как «аргументы про пандемию ничтожны».

Однако «Фонтанке» не удалось найти такие аргументы. Например, декан юридического факультета СПбГУ, руководитель кафедры конституционного права, соавтор поправок к Конституции, который ранее дал большое интервью «Фонтанке», сегодня с нами общаться отказался. Узнать отношение нынешнего куратора юридической альма-матер Владимира Путина и Дмитрия Медведева на инициативу Валентины Матвиенко не удалось.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»