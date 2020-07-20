Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем
Банк России и Минфин единогласны в решении списать Сбербанку долг по субординированному кредиту в размере 150 млрд рублей в связи с последствиями коронавирусного кризиса, пишет 19 июля Reuters. Вернуть долг банк должен был еще в 2018 году.
Сбербанк в 2008 году получил от Банка России субординированный кредит на 0,5 трлн рублей сроком на 10 лет. Всего за два года Сбербанк выплатил 200 млрд рублей из этой суммы, однако уже в 2014 году нарастил ими собственный капитал. Сейчас Сбербанк получил возможность продлить срок кредитования до 50 лет и воспользовался ею.
Источники Reuters отметили, что Минфин РФ санкционировал такие условия для того, чтобы Сбербанк мог нарастить капитал за счет этих средств. Ведомство также рассматривает вариант полного списания задолженности.
Ранее Минфин купил у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. Сумма сделки составила 2,14 трлн руб. Вместе с ними в госказну перешли и права требования по субординированным кредитам общей суммой на 150 млрд руб.