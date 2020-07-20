Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем

Банк России и Минфин единогласны в решении списать Сбербанку долг по субординированному кредиту в размере 150 млрд рублей в связи с последствиями коронавирусного кризиса, пишет 19 июля Reuters. Вернуть долг банк должен был еще в 2018 году.



Сбербанк в 2008 году получил от Банка России субординированный кредит на 0,5 трлн рублей сроком на 10 лет. Всего за два года Сбербанк выплатил 200 млрд рублей из этой суммы, однако уже в 2014 году нарастил ими собственный капитал. Сейчас Сбербанк получил возможность продлить срок кредитования до 50 лет и воспользовался ею.