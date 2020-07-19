«Сегодня, 19 июля, на Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200. В реактор загружена первая топливная сборка. Всего будут последовательно загружены 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом», - сообщила компания.

Концерн «Росэнергоатом» (входит в ходит в состав госкорпорации «Росатом») начал загрузку ядерного топлива в новый энергоблок Ленинградской АЭС.

Это означает, что самое важное оборудование блока получило статус «ядерной энергетической установки», а атомщики приняли на себя ответственность за его безопасную работу, пояснил генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров.

«Физический пуск» продлится до сентября. Когда всё топливо будет загружено, реактору выведут на так называемый минимально-контролируемый уровень мощности (до 1%). Это позволит проверить корректность загрузки топлива и убедиться, что физические процессы в нём идут без отклонений. На данном этапе приборы впервые в истории энергоблока зафиксируют реакцию деления ядер урана.

Подключение блока к энергетической сети запланировано на осень, постепенно мощность реактора будет выведена до 100-процентного уровня.