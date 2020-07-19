На Ленинградской АЭС начали загрузку топлива в новый энергоблок. Его постепенный «физический пуск» продлится до сентября
Концерн «Росэнергоатом» (входит в ходит в состав госкорпорации «Росатом») начал загрузку ядерного топлива в новый энергоблок Ленинградской АЭС.
«Сегодня, 19 июля, на Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200. В реактор загружена первая топливная сборка. Всего будут последовательно загружены 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом», - сообщила компания.
Это означает, что самое важное оборудование блока получило статус «ядерной энергетической установки», а атомщики приняли на себя ответственность за его безопасную работу, пояснил генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров.
«Физический пуск» продлится до сентября. Когда всё топливо будет загружено, реактору выведут на так называемый минимально-контролируемый уровень мощности (до 1%). Это позволит проверить корректность загрузки топлива и убедиться, что физические процессы в нём идут без отклонений. На данном этапе приборы впервые в истории энергоблока зафиксируют реакцию деления ядер урана.
Подключение блока к энергетической сети запланировано на осень, постепенно мощность реактора будет выведена до 100-процентного уровня.
Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Он будет означать, что парк Концерна «Росэнергоатом» из блоков поколения «3+» расширится до 4-х.
Новый энергоблок ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС заместит мощность энергоблока №2 с реактором типа РБМК-1000, который после 45 лет службы будет окончательно остановлен в конце текущего года. Синхронизация процесса вводимых и выводимых блоков — это жизненно важный для Ленинградской области процесс и гарантия энергетической и экономической стабильности. Блоки Ленинградской АЭС поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200 – это инновационный проект, созданный на базе технологии, которая с одной стороны опирается на проверенные временем технические решения, а с другой – на все самые новые наработки в области эффективной эксплуатации и безопасности. Проект ВВЭР-1200 отвечает всем самым современным международным требованиям в области безопасности.