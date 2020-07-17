Лукашенко объяснил Мишустину, что неравноправные союзы существуют недолго. «У России своих земель хватает»
Россия и Белоруссия должны строить свой союз на равноправной основе. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил российскому премьеру Михаилу Мишустину во время встречи 17 июля, передает БелТА.
«Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», - подчеркнул Лукашенко.
Он также добавил, что «времена изменились» и сейчас уже «невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет».
«Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», - подытожил Лукашенко.
Мишустин в ответ заявил, что в основе всех интеграционных процессов между странами лежит принцип сохранения их независимости. При этом уточнил, что возможна гораздо более тесная интеграция.
«Я хотел бы отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в союзном договоре. Мне кажется, если бы мы еще сделали усилия с правительством Белоруссии, то могли бы найти достаточно большое количество мер, которые бы по-новому раскрыли возможности союзного договора», - пояснил Мишустин (цитата по РБК).
Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан еще в 1999 году, однако активное обсуждение интеграции началось только в марте 2019-го. Россия предлагает создать 12 наднациональных органов — в том числе, эмиссионный центр для выпуска единой валюты, а также единые регуляторы в сферах нефти, газа, промышленности и других. Источники РБК утверждали, что речь идет даже о разработке совместной стратегии в сфере обороны.