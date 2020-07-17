Лукашенко объяснил Мишустину, что неравноправные союзы существуют недолго. «У России своих земель хватает»

Россия и Белоруссия должны строить свой союз на равноправной основе. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил российскому премьеру Михаилу Мишустину во время встречи 17 июля, передает БелТА.



«Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», - подчеркнул Лукашенко.



Он также добавил, что «времена изменились» и сейчас уже «невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет».

