На свалку в Угольной гавани пришли прокуроры и Росприроднадзор. Арестовано 14 единиц техники
Межведомственное мероприятие по пресечению завоза отходов произошло на золоотвале Угольной гавани. Деятельность арендатора площадки пока парализована.
По информации «Фонтанки», мероприятие прошло накануне с участием природоохранной прокуратуры, Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, комитета по природопользованию и УЭБ ГУ МВД. В комитете подтвердили факт своего участия; по данным ведомства, изъято 14 единиц техники.
«Фонтанка» неоднократно писала о перипетиях вокруг территории бывшего золоотвала. Дамба и подъездная дорога к ней находятся в собственности ООО «Синий», а теперь в бессрочной аренде у ООО «Полигон». Внимание к площадке снова вспыхнуло после того, как горожане увидели, что туда свозят грунты с территории бывшего СКК. Комитет по природопользованию утверждает, что они свалены в водоохранной зоне Финского залива.
Гендиректор «Полигона» Евгений Семыкин подтвердил факт ареста техники, однако уточнил, что она принадлежит не его компании, а тем, кто привозит грунты. По его словам, он уже пожаловался на незаконные действия контролеров в вышестоящие органы, и технику начинают отпускать со штрафстоянок. Тем не менее пока деятельность «Полигона» парализована. Семыкин настаивает, что принимает только грунты, необходимые для отсыпки дамбы. «Нам прокуратура предписывает соблюдать правила содержания гидротехнических сооружений, — говорит он. — И при этом при всем прокуратура сама же не дает нам это соблюдать и арестовывает технику».
Напомним, в середине июля Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело по свалке строительных грунтов в Угольной гавани в районе речки Красненькой.
читатель «Фонтанки»