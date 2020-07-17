Межведомственное мероприятие по пресечению завоза отходов произошло на золоотвале Угольной гавани. Деятельность арендатора площадки пока парализована.

По информации «Фонтанки», мероприятие прошло накануне с участием природоохранной прокуратуры, Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, комитета по природопользованию и УЭБ ГУ МВД. В комитете подтвердили факт своего участия; по данным ведомства, изъято 14 единиц техники.

«Фонтанка» неоднократно писала о перипетиях вокруг территории бывшего золоотвала. Дамба и подъездная дорога к ней находятся в собственности ООО «Синий», а теперь в бессрочной аренде у ООО «Полигон». Внимание к площадке снова вспыхнуло после того, как горожане увидели, что туда свозят грунты с территории бывшего СКК. Комитет по природопользованию утверждает, что они свалены в водоохранной зоне Финского залива.