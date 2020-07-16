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16.07.2020 14:06
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Apple выпустила обновление для iOS. «Яблочные» телефоны и часы смогут открывать автомобили

Американская компания Apple выпустила обновление для своей операционной системы iOS и iPadOS. По мнению экспертов, версия iOS 13.6 станет последним крупным обновлением перед выходом новой операционной системы iOS 14.

Как сообщает 16 июля RNS, среди основных нововведений — функция Car Key, которая будет доступна и в готовящейся к релизу iOS 14. Car Key позволяет добавлять и обмениваться цифровыми автомобильными ключами и использовать iPhone или Apple Watch для разблокировки автомобиля с помощью NFC вместо физического ключа. Цифровые ключи хранятся в Wallet.

Первыми автомобилями с поддержкой Car Key, как сообщили представители Apple на конференции WWDC-2020, станут обновленные BMW 5 серии в 2021 году. Чтобы разблокировать дверь машины, нужно будет поднести к ней iPhone или Apple Watch и подтвердить свою личность при помощи Face ID или Touch ID. Также эта функция позволит завести двигатель автомобиля.

Помимо этого, появились новая категория симптомов в приложении «Здоровье» и функция аудиоформата новостей в приложении Apple News+. Также был исправлен ряд ошибок предыдущих версий операционной системы.

Релиз новой iOS 14 должен состояться осенью 2020 года. На минувшей неделе Apple выпустила первую первую публичную бета-версию операционной системы. Для скачивания нужно установить специальный публичный профиль бета-тестирования на сайте компании.

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Комментарии (3)

мухомор
у меня уже 3 года открывает через StarLine.
ТиМуР
Чужие надежды
Ганс-Дитрих Геншер
надеюсь чужие
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