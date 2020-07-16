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16.07.2020 12:03
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Мужчина с автоматом брал на мушку людей у администрации Адмиралтейского района. Полиция с ним церемониться не стала

Полицейские задержали вооружённого мужчину, пугавшего расстрелом прохожих в центре Петербурга. Днём 16 июля его уложили лицом в асфальт и попросили объясниться.

Фонтанка.Ру

По данным «Фонтанки», в двенадцатом часу дня в дежурную часть главка поступила информация о человеке с автоматом, который гуляет недалеко от администрации Адмиралтейского района на Римского-Корсакова и направляет на людей нечто, похожее на автомат.

Полиция отреагировала молниеносно. Наряд прибыл на место и задержал мужчину, оказавшегося 42-летним гражданином Казахстана. Автомат же являлся страйкбольным приводом. Своё поведение задержанный объяснил неудержимым желанием пошутить. Теперь он шутит в отделе.

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Комментарии (9)

тат2007amg
В клятом пиндостане уже бы закопали..
krasnonosov
Иван Помидоров?
Сидоджон Куйумамаев
Норм пошутил. 👍👍👍
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