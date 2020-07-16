Полицейские задержали вооружённого мужчину, пугавшего расстрелом прохожих в центре Петербурга. Днём 16 июля его уложили лицом в асфальт и попросили объясниться.

По данным «Фонтанки», в двенадцатом часу дня в дежурную часть главка поступила информация о человеке с автоматом, который гуляет недалеко от администрации Адмиралтейского района на Римского-Корсакова и направляет на людей нечто, похожее на автомат.



Полиция отреагировала молниеносно. Наряд прибыл на место и задержал мужчину, оказавшегося 42-летним гражданином Казахстана. Автомат же являлся страйкбольным приводом. Своё поведение задержанный объяснил неудержимым желанием пошутить. Теперь он шутит в отделе.

