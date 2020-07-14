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14.07.2020 18:50
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За неделю в Петербурге удвоилось количество разрешённых летних кафе. Отказы предприниматели получают чаще

1200 заявок на размещение уличной мебели поступило от ресторанов и кафе в комитет имущественных отношений Петербурга. Об этом рассказал заместитель председателя КИО Александр Герман в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 14 июля.

Разрешение было выдано 500 заведениям. Таким образом, количество официально работающих летних веранд в городе за неделю удвоилось.

Напомним, в этом сезоне «летние кафе» в виде выносных столиков разрешено устанавливать по упрощенному порядку — без оформления договора на размещение НТО. Подробнее о том, как получить разрешение, читайте здесь.

В Петербурге, не выдержав пандемии, закрылись 300 предприятий сферы услуг, а рестораны начали просить депозиты за бронь мест на летних террасах.

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