За неделю в Петербурге удвоилось количество разрешённых летних кафе. Отказы предприниматели получают чаще

1200 заявок на размещение уличной мебели поступило от ресторанов и кафе в комитет имущественных отношений Петербурга. Об этом рассказал заместитель председателя КИО Александр Герман в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 14 июля.



Разрешение было выдано 500 заведениям. Таким образом, количество официально работающих летних веранд в городе за неделю удвоилось.

Напомним, в этом сезоне «летние кафе» в виде выносных столиков разрешено устанавливать по упрощенному порядку — без оформления договора на размещение НТО. Подробнее о том, как получить разрешение, читайте здесь.