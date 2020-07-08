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08.07.2020 13:22
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Хочешь сидеть — плати. Петербургские рестораны начали просить депозиты за бронь мест на летних террасах

Петербургские рестораны начали просить депозиты за бронь мест на летних террасах. Гарантированный ужин за столиком обойдется в 1500–2000 рублей.

Первым на новшество обратило издание «Бумага», которое сообщило, что такой формат ввели кафе «Счастье» и «География» на улице Рубинштейна.

В «Счастье» «Фонтанке» подтвердили, что депозит составит 1500 рублей на человека, но заранее его вносить не нужно — но если сядешь за столик, придется потратить как минимум эту сумму. В «Географии» сказали, что бронь на пятницу и выходные обойдется в 2000 рублей, в будние обслуживание ведется в порядке живой очереди.

Впрочем, другие заведения пока вообще не дают возможность зарезервировать столик. В частности, о том, что обслуживание ведется в порядке живой очереди, «Фонтанке» сообщили в Tesla bar на улице Рубинштейна, брассерии Kriek на Невском проспекте и «Пряностях и радостях» на Московском проспекте.

Ставить летние террасы Смольный разрешил рестораторам с 29 июня. Ранее чиновники сообщали, что обслуживание в помещениях общепита может возобновиться с 12 июля.

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Комментарии (3)

Vahmistroff
Клиент вправе оплатить счет по факту съеденного и выпитого по прейскуранту и отказаться от выплат каких-либо хитровыдуманных депозитов.
Дмитрий Гуркин
в Мама-Роме на Фонтанке такая же ситуация, если бронируешь счет-депозит 1500 рублей с человека!
Obseerv
Вообще сомнительное удовольствие - и ещё платить за это...
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