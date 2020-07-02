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02.07.2020 15:58
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Смольный обсуждает полное открытие ресторанов. Но только если в летних кафе не случится вспышки заболеваний

Правительство Петербурга вслед за летними кафе хочет разрешить работу всем ресторанам. Об этом «Фонтанке» сообщил 2 июля вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, им могут разрешить принимать клиентов в помещениях уже с 12 июля.

Обсуждается возобновление работы всех заведений общепита — без ограничения по типу, размеру и расположению, за исключением тех точек, которые находятся в торговых центрах. Им придется соблюдать социальную дистанцию между столами и другие требования Роспотребнадзора.

Однако для перезапуска общепита в помещениях есть существенное условие: открытие летних кафе, которое произошло 29 июня, не должно привести к вспышке заболеваний. В последние три дня коэффициент распространения коронавирусной инфекции впервые за долгое время снова больше единицы. Если заболеваемость не пойдет на убыль, с открытием ресторанов придется повременить.

Подробнее о том, на какие еще послабления для бизнеса готов пойти Смольный, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

262096831
Ответственность за распространение вируса внутри промышленных предприятий, в общественном транспорте, на параде, на выборах переложить на общепит, это , конечно, справедливо
yaprotiv
и как они будут выявлять, что именно в ресторане человек заразился? Также как за обнуленного 77% голосовало?
Василий Марущак
Смольный несёт очередную чушь! Не зная даже точное количество заражённых в городе, он планирует проконтролировать вспышки эпидемии в летних кафе.
Не поделитесь методикой выявления настоящих вычислений?)))
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