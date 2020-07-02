Смольный обсуждает полное открытие ресторанов. Но только если в летних кафе не случится вспышки заболеваний
Правительство Петербурга вслед за летними кафе хочет разрешить работу всем ресторанам. Об этом «Фонтанке» сообщил 2 июля вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, им могут разрешить принимать клиентов в помещениях уже с 12 июля.
Обсуждается возобновление работы всех заведений общепита — без ограничения по типу, размеру и расположению, за исключением тех точек, которые находятся в торговых центрах. Им придется соблюдать социальную дистанцию между столами и другие требования Роспотребнадзора.
Однако для перезапуска общепита в помещениях есть существенное условие: открытие летних кафе, которое произошло 29 июня, не должно привести к вспышке заболеваний. В последние три дня коэффициент распространения коронавирусной инфекции впервые за долгое время снова больше единицы. Если заболеваемость не пойдет на убыль, с открытием ресторанов придется повременить.
Подробнее о том, на какие еще послабления для бизнеса готов пойти Смольный, читайте в материале «Фонтанки».