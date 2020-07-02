О том, какова сейчас ситуация в больницах и на какие новые послабления может рассчитывать бизнес, «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Есть ли послабления после «обнуления». Смольный готов открывать рестораны, но магазины в ТЦ пока останутся на замке

Фото: Илья Трусов/«Фонтанка.ру»

Статистика новых выявленных случаев заболеваний COVID-19 в Петербурге, которая как по волшебству начала падать в преддверии парада Победы и голосования по внесению поправок в Конституцию, снова пошла вверх. Если в последние две недели показатель держался на отметке 220–230 человек, то в последние три дня скакнул за 250 человек. Как результат, коэффициент распространения инфекции — один из ключевых параметров, от которого зависит снятие ограничений, — впервые за долгое время перевалил за единицу. Так, 29 июня он составил 1,02, 30 — 1,06, а 1 июля достиг 1,1.



При этом тяжелых больных становится меньше, а значит, можно продолжать обсуждать снятия ограничений, считают в Смольном, но точных сроков по-прежнему не дают.

Когда начнут работать рестораны?

Первые в очереди на открытие — рестораны. Им могут разрешить принимать клиентов в помещениях уже с 12 июля. Обсуждается возобновление работы всех заведений общепита — без ограничения по типу, размеру и расположению, за исключением тех точек, которые находятся в торговых центрах. «Сначала хотели открыть большие качественные заведения. Но [подумали, что] будут говорить «для кого открываете, для богатых, если большинство населения питается в столовых», — пояснил Евгений Елин. Еще одно соображение, которым руководствовались чиновники, — желание поддержать малый бизнес, занятый в этой сфере.

Условие: открытие летних кафе, которое произошло 29 июня, не должно привести к вспышке заболеваний. «Если коэффициент распространения больше единицы будет через неделю, вряд ли откроем», — прокомментировал Евгений Елин. Ситуация будет ясна примерно к 8 июля (6–8 дней от снятия ограничений плюс несколько дней для обсуждения и принятия решения).



В случае открытия ресторанам придется соблюдать социальную дистанцию между столами и другие требования Роспотребнадзора.

Кто еще попадет в следующий этап снятия ограничений?

На повестке дня — перезапуск экскурсий и возобновление работы туристических бюро. В Смольном понимают, что многие из них работают и так. Задача — запустить их с соблюдением правил санитарной безопасности.

Также на послабления могут рассчитывать непродовольственные магазины, которые арендуют площади на территории продуктовых супер- и гипермаркетов. Последние не прекращали работать во время пандемии.

Когда начнут работать магазины в торговых центрах?

Возобновление работы магазинов в торговых комплексах рассматривается, но не в ближайшее время. «ТЦ, с позиции санитарных властей, — зона повышенного риска. Откроем, когда количество свободных коек будет на уровне 50 %, а коэффициент распространения будет меньше 0,5», — отметил Евгений Елин. По словам вице-губернатора, главную опасность санитарные власти видят в большом скоплении покупателей. Если окажется, что заболевший COVID-19 посещал торговый центр, вычислить всех, кто мог находиться рядом и может являться потенциальным носителем, будет проблематично. Именно поэтому в первую очередь решили открывать магазины «где нет высокой плотности». «Жесткая позиция санитарного ведомства этим определена», — сказал вице-губернатор.



Если число новых случаев будет расти и дальше, больше ничего не откроют?

Смольный и Роспотребнадзор смотрят не только на динамику роста заболеваний, но и на такие параметры, как доля носителей антител, коэффициент свободных коек, доля тяжелых больных, а также носит ли прирост «очаговый характер». «Если нет крупных очагов, проще локализовать и начать контролировать посетителей [тех, кто контактировал с зараженными]», — сказал Евгений Елин. По его словам, в начале пандемии самыми крупными очагами были больницы. Теперь они перестали таковыми являться: большое количество персонала переболело и имеют антитела, которые останавливают распространение вируса.

Что со свободными местами в больницах? Почему власти не раскрывают этот показатель?

«С коечным фондом все неплохо», — считает Евгений Елин. Смольный не раскрывает этот показатель не потому, что хочет что-то скрыть, а потому, что сама по себе цифра мало что скажет бизнесу и обывателю. «Запутаем всех, долго и тяжело объяснять», — сказал вице-губернатор. К примеру, Роспотребнадзор просит рассчитать коэффициент свободных коек от планового количества. В Петербурге этот параметр достиг целевого показателя в 50 %. «Обязанность иметь 50 % от планового мы выполнили», — подчеркнул Евгений Елин. Но доля фактически имеющихся свободных коек ниже, кроме того, какую-то часть из номинально имеющихся мощностей задействовать нельзя. К примеру, около 500 свободных коек находятся в детских больницах святой Ольги и имени Филатова, в роддомах, в туберкулезных и онкодиспансерах, куда обычных больных не положишь, а также в госпитале «Ленэкспо», который предназначен для легких больных.



За счет чего освобождаются места в больницах?

«Ситуация с тяжестью больных улучшается, снижается удельный вес тяжелых и средних случаев», — комментирует Евгений Елин. За счет этого коечный фонд освобождается. По словам вице-губернатора, за прошедшие месяцы врачи «наработали методики и не допускают перехода в тяжелое состояние».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

