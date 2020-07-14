«Аэрофлот» заговорил о мировом лидерстве. Но пока его никуда не пускают

Глава ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину обновленную стратегию развития госперевозчика. Она предполагает серьезное увеличение флота за счет отечественных самолетов и превращение самого «Аэрофлота» в дальнемагистрального «пятизвездочного» оператора. Согласно планам, которые Виталий Савельев представил на встрече с премьером, стратегия 30/30 (разработана еще в 2018 году) теперь предполагает увеличение флота к 2027–2028 годам до 590 самолетов. Ранее (это отражено в доступной сейчас на сайте «Аэрофлота» презентации) планировалось остановиться на цифре 520.

При этом флот у компаний группы будет распределяться так: 170 машин — у собственно «Аэрофлота», который должен будет перевозить 35–40 млн пассажиров в год, лоукостер «Победа» — еще 170, но уже 55–65 млн пассажиров, а самая большая часть — у «России», 250 самолетов. Ей в стратегии отводится роль обслуживания «социальных» маршрутов с «плоскими» тарифами. «Победа» должна будет стремиться к сокращению цен на свои билеты на 30 % от нынешнего уровня. «Аэрофлот» должен будет брать высоким сервисом и ориентироваться только на дальнемагистральные перевозки. Причем речь пойдет о претензиях на сервис самого высшего уровня: «Сегодня мы имеем четыре звезды Skytrax по сервису и пять звёзд американской ассоциации APEX по сервису. Мы реально можем войти в десятку компаний (это компании, которые сегодня представляют пятизвёздочные компании по Skytrax)», — рисовал перспективы Виталий Савельев. Четвертый участник группы — работающая на Дальнем Востоке «Аврора» — сейчас оперирующий 23 судами, по большей части совсем небольшого размера, в этой части презентации главы госкомпании упомянут не был. Сейчас в группе 359 самолетов, из которых 246 — у самого «Аэрофлота».

Наращивать флот глава госкомпании обещает за счет закупок отечественной техники. Так, флот «России» из запланированных 250 единиц должен будет иметь 235 самолетов российского производства, включая не работающий пока на коммерческих маршрутах новый МС-21. «Конечно, если МС-21 будет успешной машиной — а мы в это верим и надеемся», — подчеркнул Виталий Савельев. В 2018 году «Аэрофлот» заключил с «Ростехом» «твердый контракт» на 50 таких машин. Сумма лизинговых платежей и резервов на техобслуживание по этому контракту — 5 млрд долларов. Первый самолет по этому контракту должен был быть поставлен еще в первом квартале 2020 года, но сроки пришлось сдвигать. Кроме того, Виталий Савельев рассказал об опционе еще на 35 МС-21 и заявил, что «Аэрофлот» подтвердил свой контракт на 150 машин Sukhoi Superjet — второе направление, по которому парк госперевозчика будет наполняться техникой. «Аэрофлот» стал одним из крупнейших получателей госпомощи на время коронавирусных ограничений: 23,4 млрд рублей в качестве компенсации расходов из-за сокращения пассажирских перевозок на всех. Кроме того, «Аэрофлот» получил госгарантий на 70 млрд рублей. В мае пассажиропоток компании упал на 93–95 %.