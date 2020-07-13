Педагогов Суворовского училища обязали каждую неделю сдавать тест на COVID-19. За свой счет, деньги - в кассу «собственной» лаборатории
В петербургском Суворовском военном училище усилили антикоронавирусную защищённость и отправили преподавателей на тотальное тестирование. Доказывать свою безопасность предстоит еженедельно и пока за свой счёт.
О нововведениях в Суворовском училище «Фонтанке» 13 июля сообщили в письме, к которому приложили памятку для отгулявших отпуск. Сотрудников от имени заведующего учебным отделом Сергея Щербакова извещают, что обратно на работу ждут исключительно здоровых и верить на слово не будут.
«Помогите остановить беспредел! Цена вопроса - около 10 тысяч. Почему мы должны платить и доказывать что-то работодателю?» - призывают в письме, добавляя, что отказ якобы чреват репрессиями.
В целях нераспространения и раннего выявления заразы всем отдохнувшим предписано обзавестись справками по списку из пяти пунктов. Обязательны тесты на COVID-19, на антитела и клинический анализ крови (из пальца или из вены). Рекомендовано проверить уровень метаболита витамина D, СРБ, ферментов АЛТ и АСТ, а также глюкозы и холестерина, которые могут выявить, например, сахарный диабет. Кроме того, тем, у кого вышел срок флюорографии, необходимо сделать рентген или компьютерную томографию грудной клетки.
Результаты должны быть максимум трёхдневной свежести. Деньги на непредвиденные траты сотрудникам приходится доставать из собственного кармана.
Как отмечено в памятке, в училище можно (и рекомендовано) провериться на ковид. Договор с медучреждением заключен, но бесплатного обслуживания он не гарантирует - возьмут по 800 рублей за тест. Перепроходить проверку, согласно предупреждению, требуется еженедельно до нормализации ситуации с коронавирусом.
Остальные анализы разовые, сдавать их отсылают в частные медцентры. Анализ на антитела, например, в Петербурге можно сделать в пределах от тысячи до 2 100 рублей. Если совсем не экономить, то за 4 600 медик приедет на дом. КТ предлагают бесплатно по ОМС, если есть назначение врача. В противном случае просят 5, а в некоторых клиниках и 7 тысяч.
Знакомые с ситуацией в Суворовском училище подтверждают: педагоги возвращаются на работу через медкабинеты в добровольно-принудительном порядке под страхом дисциплинарных взысканий и потери премиальных. Начальство обещает компенсировать траты, но как долго предстоит ждать средств и при этом дальше платить за еженедельные исследования, сотрудникам не уточнили.
Телефоны руководства Суворовского училища в понедельник оказались безответны. «Значит, они все в разъездах. У нас пандемия, экзамены удалённые у суворовцев», - рассказал о занятости дежурный, отметив, что информация об обследовании педагогов «грамотная, но обсуждать или комментировать не уполномочен». «Фонтанка» запросила комментарий у министерства обороны.