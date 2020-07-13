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13.07.2020 21:25
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Педагогов Суворовского училища обязали каждую неделю сдавать тест на COVID-19. За свой счет, деньги - в кассу «собственной» лаборатории

В петербургском Суворовском военном училище усилили антикоронавирусную защищённость и отправили преподавателей на тотальное тестирование. Доказывать свою безопасность предстоит еженедельно и пока за свой счёт.

О нововведениях в Суворовском училище «Фонтанке» 13 июля сообщили в письме, к которому приложили памятку для отгулявших отпуск. Сотрудников от имени заведующего учебным отделом Сергея Щербакова извещают, что обратно на работу ждут исключительно здоровых и верить на слово не будут.

«Помогите остановить беспредел! Цена вопроса - около 10 тысяч. Почему мы должны платить и доказывать что-то работодателю?» - призывают в письме, добавляя, что отказ якобы чреват репрессиями.

В целях нераспространения и раннего выявления заразы всем отдохнувшим предписано обзавестись справками по списку из пяти пунктов. Обязательны тесты на COVID-19, на антитела и клинический анализ крови (из пальца или из вены). Рекомендовано проверить уровень метаболита витамина D, СРБ, ферментов АЛТ и АСТ, а также глюкозы и холестерина, которые могут выявить, например, сахарный диабет. Кроме того, тем, у кого вышел срок флюорографии, необходимо сделать рентген или компьютерную томографию грудной клетки.

Результаты должны быть максимум трёхдневной свежести. Деньги на непредвиденные траты сотрудникам приходится доставать из собственного кармана.

Как отмечено в памятке, в училище можно (и рекомендовано) провериться на ковид. Договор с медучреждением заключен, но бесплатного обслуживания он не гарантирует - возьмут по 800 рублей за тест. Перепроходить проверку, согласно предупреждению, требуется еженедельно до нормализации ситуации с коронавирусом.

Остальные анализы разовые, сдавать их отсылают в частные медцентры. Анализ на антитела, например, в Петербурге можно сделать в пределах от тысячи до 2 100 рублей. Если совсем не экономить, то за 4 600 медик приедет на дом. КТ предлагают бесплатно по ОМС, если есть назначение врача. В противном случае просят 5, а в некоторых клиниках и 7 тысяч.

Знакомые с ситуацией в Суворовском училище подтверждают: педагоги возвращаются на работу через медкабинеты в добровольно-принудительном порядке под страхом дисциплинарных взысканий и потери премиальных. Начальство обещает компенсировать траты, но как долго предстоит ждать средств и при этом дальше платить за еженедельные исследования, сотрудникам не уточнили.

Телефоны руководства Суворовского училища в понедельник оказались безответны. «Значит, они все в разъездах. У нас пандемия, экзамены удалённые у суворовцев», - рассказал о занятости дежурный, отметив, что информация об обследовании педагогов «грамотная, но обсуждать или комментировать не уполномочен». «Фонтанка» запросила комментарий у министерства обороны.

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Комментарии (8)

Hans-Christian
Я бы на месте сотрудников ничего не делал. Уволить из-за отсутствия чего-то там работодатель не может. Уволит под надуманным предлогом - обращаться в Трудовую инспекцию. Иначе никак этот дебилизм не победить!
260624961
Не только же обычному населению расплачиваться за одобрение шовинистов, силовиков, пенсионеров разводящего ОПГ.
Наверняка рады были когда оппозицию на болотной и в Москве силовики разгоняли.
Алексей Фомин
Херня какая-то. В платных лабораториях тест стоит 1900 р.
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