Педагогов Суворовского училища обязали каждую неделю сдавать тест на COVID-19. За свой счет, деньги - в кассу «собственной» лаборатории

В петербургском Суворовском военном училище усилили антикоронавирусную защищённость и отправили преподавателей на тотальное тестирование. Доказывать свою безопасность предстоит еженедельно и пока за свой счёт.

О нововведениях в Суворовском училище «Фонтанке» 13 июля сообщили в письме, к которому приложили памятку для отгулявших отпуск. Сотрудников от имени заведующего учебным отделом Сергея Щербакова извещают, что обратно на работу ждут исключительно здоровых и верить на слово не будут. «Помогите остановить беспредел! Цена вопроса - около 10 тысяч. Почему мы должны платить и доказывать что-то работодателю?» - призывают в письме, добавляя, что отказ якобы чреват репрессиями.

В целях нераспространения и раннего выявления заразы всем отдохнувшим предписано обзавестись справками по списку из пяти пунктов. Обязательны тесты на COVID-19, на антитела и клинический анализ крови (из пальца или из вены). Рекомендовано проверить уровень метаболита витамина D, СРБ, ферментов АЛТ и АСТ, а также глюкозы и холестерина, которые могут выявить, например, сахарный диабет. Кроме того, тем, у кого вышел срок флюорографии, необходимо сделать рентген или компьютерную томографию грудной клетки. Результаты должны быть максимум трёхдневной свежести. Деньги на непредвиденные траты сотрудникам приходится доставать из собственного кармана. Как отмечено в памятке, в училище можно (и рекомендовано) провериться на ковид. Договор с медучреждением заключен, но бесплатного обслуживания он не гарантирует - возьмут по 800 рублей за тест. Перепроходить проверку, согласно предупреждению, требуется еженедельно до нормализации ситуации с коронавирусом. Остальные анализы разовые, сдавать их отсылают в частные медцентры. Анализ на антитела, например, в Петербурге можно сделать в пределах от тысячи до 2 100 рублей. Если совсем не экономить, то за 4 600 медик приедет на дом. КТ предлагают бесплатно по ОМС, если есть назначение врача. В противном случае просят 5, а в некоторых клиниках и 7 тысяч.