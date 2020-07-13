Смольный направил автобусным перевозчикам допсоглашения о продлении действующих договоров

Комитет по транспорту направил 15 компаниям дополнительные соглашения к действующим договорам на автобусные перевозки. Они продолжат работу на 215 социальных и 228 коммерческих маршрутах после 15 июля 2020 года.

Как сообщил комитет по транспорту, договоры продлеваются до июля 2022 года. «При этом срок действия дополнительных соглашений будет скорректирован в сторону уменьшения после начала перехода на новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге», — уточнили в ведомстве. Кроме того, в комтрансе напомнили, что шесть маршруток теперь будут курировать областные власти: № К-81, К-468, К-515, К-521, К-530, 687.