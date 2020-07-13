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13.07.2020 17:16
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Смольный направил автобусным перевозчикам допсоглашения о продлении действующих договоров

Комитет по транспорту направил 15 компаниям дополнительные соглашения к действующим договорам на автобусные перевозки. Они продолжат работу на 215 социальных и 228 коммерческих маршрутах после 15 июля 2020 года.

Как сообщил комитет по транспорту, договоры продлеваются до июля 2022 года. «При этом срок действия дополнительных соглашений будет скорректирован в сторону уменьшения после начала перехода на новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге», — уточнили в ведомстве. Кроме того, в комтрансе напомнили, что шесть маршруток теперь будут курировать областные власти: № К-81, К-468, К-515, К-521, К-530, 687.

Напомним, ранее предполагалось, что с 15 июля начнут действовать новые контракты на городскую автобусную сеть, которые будут разыграны на аукционах. Параллельно Смольный планировал радикально перекроить маршрутную сеть. Так называемую «транспортную реформу» регионы обязывал провести федеральный закон. Однако в конце апреля Смольный официально заявил, что она откладывается в связи с коронавирусом. А вскоре закон поменяли — теперь он позволяет еще на 2 года продлить существующую модель обслуживания маршрутов.

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Комментарии (1)

Karl111
Что с платными парковками,что с маршрутками, что с ларьками. Результат всегда один и тот же. Браво, Смольный!
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