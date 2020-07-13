Нетерпеливые поклонники шведского минимализма в предметах интерьера выстроились в несколько рядов в ожидании входа в петербургские «Икеи». В первый день работы после временной приостановки в связи с пандемией коронавируса в популярных у горожан магазинах аншлаг.

Как видно на фотографиях и видеозаписях, сделанных покупателями, прикупить товары с труднопроизносимыми названиями пришли сотни человек. Они образуют несколько очередей, которые разделены ограждениями. Чтобы поддерживать порядок и руководить потоком людей, сотрудники магазина используют громкоговорители. По словам очевидцев, чтобы попасть внутрь, в среднем нужно потратить один-два часа.

Стоящие в ожидании покупок петербуржцы в основном соблюдают социальную дистанцию. На их лицах маски, а на руках — перчатки. Однако последний аксессуар наблюдается не у всех.

На опубликованных кадрах также видно, что ожидает наиболее терпеливых покупателей после прохождения длинных очередей. Под громкую музыку с игрушками и шведскими флажками в руках к торговым залам их провожают танцующие сотрудники магазина. Работники торговой точки облачены по всем «коронавирусным» правилам: на них полный комплект средств индивидуальной защиты.



О планах возобновить работу шведский концерт «Икея» сообщил на прошлой неделе. Магазины открылись в торговых центрах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», закрытыми остались расположенные на их территории рестораны и детские комнаты. Загруженность залов можно отследить на сайте компании.