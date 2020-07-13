FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 14:09
9
Печать

Поклонники шведского минимализма атаковали петербургские «Икеи». В ожидании шопинга они снимают гигантские очереди

Нетерпеливые поклонники шведского минимализма в предметах интерьера выстроились в несколько рядов в ожидании входа в петербургские «Икеи». В первый день работы после временной приостановки в связи с пандемией коронавируса в популярных у горожан магазинах аншлаг.

Как видно на фотографиях и видеозаписях, сделанных покупателями, прикупить товары с труднопроизносимыми названиями пришли сотни человек. Они образуют несколько очередей, которые разделены ограждениями. Чтобы поддерживать порядок и руководить потоком людей, сотрудники магазина используют громкоговорители. По словам очевидцев, чтобы попасть внутрь, в среднем нужно потратить один-два часа.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Стоящие в ожидании покупок петербуржцы в основном соблюдают социальную дистанцию. На их лицах маски, а на руках — перчатки. Однако последний аксессуар наблюдается не у всех.

На опубликованных кадрах также видно, что ожидает наиболее терпеливых покупателей после прохождения длинных очередей. Под громкую музыку с игрушками и шведскими флажками в руках к торговым залам их провожают танцующие сотрудники магазина. Работники торговой точки облачены по всем «коронавирусным» правилам: на них полный комплект средств индивидуальной защиты.

О планах возобновить работу шведский концерт «Икея» сообщил на прошлой неделе. Магазины открылись в торговых центрах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», закрытыми остались расположенные на их территории рестораны и детские комнаты. Загруженность залов можно отследить на сайте компании.

Фото: Анна Пословина

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

VF812
Интересно, при их каталогах и доставке как часы, какого рожна этим людям нужно?
Ольга Павлова
Года 2 тому назад купили в ИКЕА стул офисный, мучились со сборкой долго- ни одного нормального отверстия не было, собрали, стул перекошенный получился, думаем, ну не везти же обратно. Последний аккорд- из пяти колёс 4 встали нормально, а одно, последнее, вываливается. Матерясь, разобрали и отвезли обратно. Поразились очереди на возврат, стояли час. Правда проблем с возвратом не было. Стул под маркой ИКЕА, был сделан в России. Сейчас там же купили сделанный в Китае, проблем не было.
alexA
Икеа - это бренд, и бренд не на пустом месте. Когда я что-то там покупаю, то точно знаю, что отверстия правильные, соединение надежное, дизайн разный и можно выбрать. А не так, как в некоторых отечественных магазинах, где что бы собрать мебель надо запастись терпением, напильником и ножовкой, сверлом и долотом, чтобы из этого полуфабриката что-то сделать.
А вот такие очереди - ну что же, наши "большевики" и не такую хрень еще придумать и устроить могут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний