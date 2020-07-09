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09.07.2020 14:46
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ИКЕА под Петербургом откроется с понедельника. В магазины будут пускать только в масках

Шведский концерн ИКЕА возобновит работу в Ленинградской области с начала следующей недели. Магазины откроются в торговых центрах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», говорится на сайте компании 9 июля.

Прийти за покупками в розничные магазины ИКЕА можно будет с 13 июля. Как предупреждают в компании, пускать будут в ограниченном количестве и только клиентов в масках.

«С помощью системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом», — рассказывают в ИКЕА.

Актуальную загруженность магазинов можно будет посмотреть на сайте компании.

Кроме того, во всех магазинах будут действовать новые правила. Сотрудникам выдадут средства защиты и каждое утро будут измерять им температуру, в магазинах нанесут разметку в 1,5 метра и установят защитные перегородки. Также в компании обещают проводить регулярную дезинфекцию всех помещений.

Получить услуги планирования и заглянуть в дизайн-студию ИКЕА можно будет только по предварительной записи. Обмен и возврат товаров придется планировать заранее вплоть до 31 августа.

В компании отмечают, что продуктовый отдел откроется только в торговом центре «Мега Парнас». Рестораны и детские комнаты будут закрыты в обоих магазинах.

В середине мая администрации «Меги Дыбенко» и «Меги Парнас» официально объявили об открытии торговых центров. Однако после полутора дней работы ТЦ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко указал на несоблюдение социальной дистанции при эвакуации и велел все торговые центры площадью больше 25 тысяч квадратных метров снова закрыть. Исключение было сделано для продовольственных, садовых и строительных магазинов. По информации на сайтах ТЦ, сейчас обе «Меги» временно закрыты.

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