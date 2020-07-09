ИКЕА под Петербургом откроется с понедельника. В магазины будут пускать только в масках

Шведский концерн ИКЕА возобновит работу в Ленинградской области с начала следующей недели. Магазины откроются в торговых центрах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», говорится на сайте компании 9 июля.



Прийти за покупками в розничные магазины ИКЕА можно будет с 13 июля. Как предупреждают в компании, пускать будут в ограниченном количестве и только клиентов в масках.



«С помощью системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом», — рассказывают в ИКЕА.

