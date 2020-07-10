В России отзывают 530 слишком вибрирующих BMW. У них могут сломаться рулевые тяги

Официальный представитель марки BMW в России ООО «БМВ Руссланд Трейдинг» объявил об отзыве автомобилей четырех моделей в возрасте одного-двух лет. Им требуется замена рулевых тяг.



Как сообщает 10 июля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 530 автомобилей BMW 3-й серии, Z4, X3 M и X4 M (серия F98), которые были выпущены в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. VIN-коды машин опубликованы в документе на сайте ведомства.

Причиной отзыва стала повышенная вибрация. Из-за нее могут поломаться поперечные рулевые тяги, что приведет к серьезному ухудшению управляемости автомобиля.