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10.07.2020 17:30
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В России отзывают 530 слишком вибрирующих BMW. У них могут сломаться рулевые тяги

Официальный представитель марки BMW в России ООО «БМВ Руссланд Трейдинг» объявил об отзыве автомобилей четырех моделей в возрасте одного-двух лет. Им требуется замена рулевых тяг.

Как сообщает 10 июля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 530 автомобилей BMW 3-й серии, Z4, X3 M и X4 M (серия F98), которые были выпущены в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. VIN-коды машин опубликованы в документе на сайте ведомства.

Причиной отзыва стала повышенная вибрация. Из-за нее могут поломаться поперечные рулевые тяги, что приведет к серьезному ухудшению управляемости автомобиля.

Владельцам попавших под сервисную кампанию BMW необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать визит. Специалисты бесплатно заменят на машинах обе поперечные рулевые тяги.

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