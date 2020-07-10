Как следует из записи в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» от 10 июля, недопустимое произошло возле школы № 511 на Колпинском шоссе. Прохожие заметили, как в непосредственной близости от гордо развивающегося на ветру российского триколора неизвестные разместили флаг с изображением радуги, который в том числе считается интернациональным символом ЛГБТ-сообщества. Соответствующая фотография появилась в Сети.

Попытка создать радужное настроение в преддверии дня проведения единого государственного экзамена по математике обернулась провалом в Пушкинском районе Петербурга. Сложную задачку на тему толерантного отношения к сексуальным меньшинствам старшему поколению задали юные возмутительницы общественного спокойствия.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга, ситуация находится на контроле. Благодаря установленным на фасаде здания камерам удалось установить предполагаемых исполнителей выходки. На кадрах, которые оказались в распоряжении издания, видно, как две одетые в чёрное девушки подошли к стоящему у школьного крыльца флагштоку и повесили на него радужное полотнище, затем сфотографировали его и спокойно покинули территорию образовательного учреждения.

По словам представителя районной администрации, радужный флаг провисел не более пяти минут и был снят охраной, о чём также свидетельствует представленная им видеозапись.

После того как снимок был опубликован в открытом доступе, одного из его возможных авторов вычислили и пригласили на беседу.

«Фото было выложено в группу в социальных сетях, что позволило идентифицировать одну из учениц школы. С ней и её родителями директор школы сегодня проведёт беседу с целью выяснить сопричастность несовершеннолетней к этому инциденту. Информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних. О наличии или отсутствии в данном деянии признаков преступления будут разбираться правоохранительные органы, администрация школы уже обратилась в полицию. Записи с камер видеонаблюдения также при необходимости будут предоставлены», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга.