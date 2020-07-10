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10.07.2020 15:23
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«Радужная» задачка. В преддверии ЕГЭ по математике две ученицы петербургской школы «подселили» к триколору ЛГБТ-флаг

Попытка создать радужное настроение в преддверии дня проведения единого государственного экзамена по математике обернулась провалом в Пушкинском районе Петербурга. Сложную задачку на тему толерантного отношения к сексуальным меньшинствам старшему поколению задали юные возмутительницы общественного спокойствия.

Как следует из записи в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» от 10 июля, недопустимое произошло возле школы № 511 на Колпинском шоссе. Прохожие заметили, как в непосредственной близости от гордо развивающегося на ветру российского триколора неизвестные разместили флаг с изображением радуги, который в том числе считается интернациональным символом ЛГБТ-сообщества. Соответствующая фотография появилась в Сети.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга, ситуация находится на контроле. Благодаря установленным на фасаде здания камерам удалось установить предполагаемых исполнителей выходки. На кадрах, которые оказались в распоряжении издания, видно, как две одетые в чёрное девушки подошли к стоящему у школьного крыльца флагштоку и повесили на него радужное полотнище, затем сфотографировали его и спокойно покинули территорию образовательного учреждения.

пресс-служба администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

По словам представителя районной администрации, радужный флаг провисел не более пяти минут и был снят охраной, о чём также свидетельствует представленная им видеозапись.

После того как снимок был опубликован в открытом доступе, одного из его возможных авторов вычислили и пригласили на беседу.

«Фото было выложено в группу в социальных сетях, что позволило идентифицировать одну из учениц школы. С ней и её родителями директор школы сегодня проведёт беседу с целью выяснить сопричастность несовершеннолетней к этому инциденту. Информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних. О наличии или отсутствии в данном деянии признаков преступления будут разбираться правоохранительные органы, администрация школы уже обратилась в полицию. Записи с камер видеонаблюдения также при необходимости будут предоставлены», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга.

В приёмной директора школы № 511 корреспонденту «Фонтанки» ответили, что руководителя образовательного учреждения на месте нет, добавив, что комментировать ситуацию никто не будет, так как сегодня в школе проходит ЕГЭ.

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Комментарии (29)

Chinalove
Девчонки смелые! Будущие революционерки! Всем ведь понятно, что это не пропаганда, а протест против маразма и лаховщины.
Flush_33
Не надо лозунгами бороться с гомосятиной, только хайп и пропаганда получается.
Вернуть статью в УК, как в СССР было и дело с концом.
Вся эта мерзость останется, но за закрытыми дверями.
Молодцы девчонки! Показали, что дети растут умнее маразматиков-учителей, честнее и смелее, как бы те не старались забить мозги детей дикой, устаревшей советской пропагандой. Но надо отметить, что в этой школе не все учителя маразматики, раз есть такие ученицы. Респект и им!
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