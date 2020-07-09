В Петербурге задержали альпиниста-мошенника. Он обманывал пенсионерок возле почты

По подозрению в мошенничестве в Калининском районе Петербурга задержан альпинист-высотник. В свободное от работы время он встречал у почты пожилых женщин.



Как стало известно «Фонтанке», подозреваемого задержали ночью 9 июля у дома 86 на проспекте Просвещения. Пока его считают причастным к эпизоду возле почтового отделения на Партизана Германа 17 июня. Он попросил у 63-летней женщины пятитысячную купюру в обмен на банкноты поменьше. Дал четыре бумажки по тысяче и полтинник сверху, после справедливого замечания о том, что не хватает еще 950 рублей, вернул сумму одной бумажкой. Позже оказалось, что это билет банка приколов.

