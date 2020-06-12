Сердобольные, послушные и доверчивые. Обманутых в Петербурге пенсионеров все больше, мошенники придумывают новые способы по своим же следам

Пожилые жители Петербурга откликались на просьбы разменять крупные купюры, надеялись на различного рода выплаты и пытались спасти свои сбережения. В итоге все их деньги утекли в руки мошенников.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, за сутки в полицию обратились десятки пожилых петербуржцев. Некоторые рассказали про мошенников с заметным опозданием, тем самым уменьшив шансы на поимку преступников. Однако причина тому — обязательная самоизоляция для лиц старше 65, объявленная Смольным. Так, 74-летняя петербурженка с проспекта Просвещения осталась без 15 тысяч рублей после смс с незнакомого номера. Произошло это 20 мая.



Также с опозданием почти на два месяца в полицию обратилась 70-летняя женщина с набережной Обводного канала. 11 июня полицейским она объяснила, что 20 апреля пенсионерка беседовала с мужчиной, который представился сотрудником банка. Он убедил желающую найти работу петербурженку создать «Яндекс.Кошелек» и скачать приложение Anydesk. Так ей пришлось расстаться с последними деньгами — похищено 9 тысяч рублей.

Мошенники пользуются не только требованиями Смольного, но и обещаниями. Так, накануне две молодые женщины пришли домой на проспект Художников к 89-летней пенсионерке. Они сказали, что ей положена выплата за маски и перчатки, но не 800 рублей, как реально выдавали чиновники, а сразу 6 тысяч. Правда, и поощрение полагалось за то, что женщина носит СИЗ даже в своей квартире. Заботливые «волонтеры» предложили старушке проверить ее деньги. Взамен оставили 80 тысяч фальшивками, всего ущерб — 90 тысяч рублей. Обе девушки были в масках и черных перчатках, видны были темные глаза, смуглая кожа и черные волосы. Возбуждено уголовное дело.



Еще две пенсионерки попались на уловки мошенников в Московском районе. С разницей в полчаса у двух почтовых отделений к женщинам подходил мужчина с седыми волосами, в кепке и темных штанах. Он просил поменять пятитысячные купюры на банкноты номиналом поменьше, взамен оставлял «билеты банка приколов». Одна пенсионерка отдала 5 тысяч рублей, вторая — десять.

Двое человек попались на «развод», памятуя о давно потерянных деньгах. Пенсионерке с набережной Адмирала Лазарева в настойчивых звонках два дня подряд обещали компенсацию за «сгоревшие» в 90-х вклады. Чтобы получить деньги, она оплатила пошлину — 63,6 тысячи рублей.

83-летняя пенсионерка с Московского проспекта лишилась 1,3 млн два года назад, но тогда она в полицию обращаться не стала, решив, что это «ее дело». Мошенники попали в ее квартиру, приманив женщину бесплатной посудой. Сперва они хотели ей ее продать, но после отказа сказали, что чашки с тарелками полетят в помойку. Беседа в итоге стала столь доверительной, что женщина пригласила их домой и заняла им триста тысяч. На следующий день они деньги вернули, но после второго визита пропал миллион, а триста тысяч оказались фальшивыми. 5 июня петербурженка «где-то в СМИ» услышала, что мошенников поймали и их жертвам возвращают деньги. Она позвонила по телефону, номер которого не запомнила, затем ей перезвонили якобы из полиции и рассказали о порядке получения компенсации. Через сервис быстрых переводов она за пять дней перевела еще 700 тысяч.

