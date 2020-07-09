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09.07.2020 13:01
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Москва отменяет почти все коронавирусные ограничения. Столичные жители скоро смогут без масок ходить в кино

Московские власти анонсировали отмену оставшихся ограничений, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

«Принимая во внимание позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение продолжить отмену ограничений», — говорится 9 июля в заявлении Сергея Собянина, опубликованном на сайте мэра.

С 13 июля в Москве снимаются ограничения на работу парков, культурных центров, образовательных учреждений и детских лагерей. При этом пока сохраняются требования к массовым мероприятиям. Особым пунктом обозначено, что «обязательный масочный режим на улицах будет отменен». Гражданам и впредь рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты в публичных местах.

Следующей вехой в снятии коронавирусных ограничений станет 1 августа, когда власти столицы разрешат работу кинотеатров, а также увеличат число посетителей спортивных мероприятий «до 50 % от максимальной вместимости трибун». Посмотреть спектакль или сходить на концерт можно будет при условии менее 3 тысяч зрителей.

С начала пандемии в Москве было выявлено 227 363 заболевших COVID-19. Столица остается лидером по ежедневному приросту, однако за последний месяц этот показатель упал более чем вдвое. Сегодня, 8 июля, в Москве нашли 568 заболевших, тогда как в начале июня их число превышало 1000.

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Комментарии (2)

Yar_Petr
кто-то ходит на улице в маске?? ладно в помещении, но лишать себя свежего воздуха, нося маску на улице, это верх недалёкости.
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