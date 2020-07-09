Москва отменяет почти все коронавирусные ограничения. Столичные жители скоро смогут без масок ходить в кино

Московские власти анонсировали отмену оставшихся ограничений, которые были введены из-за пандемии COVID-19.



«Принимая во внимание позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение продолжить отмену ограничений», — говорится 9 июля в заявлении Сергея Собянина, опубликованном на сайте мэра.



С 13 июля в Москве снимаются ограничения на работу парков, культурных центров, образовательных учреждений и детских лагерей. При этом пока сохраняются требования к массовым мероприятиям. Особым пунктом обозначено, что «обязательный масочный режим на улицах будет отменен». Гражданам и впредь рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты в публичных местах.

