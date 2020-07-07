Опытный водитель на «Ленд Крузере» в Петербурге сбил юного велосипедиста

Несовершеннолетний школьник пострадал в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 7 июля отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло накануне около 19:25 у дома 98, корпус 2, по проспекту Будённого. По предварительным данным, 57-летний мужчина на «Ленд Крузере» совершил наезд на 15-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в попутном направлении. Велосипедист получил травмы средней тяжести.

«Фонтанке» стало известно, что медики предположили у девятиклассника сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом рёбер и ушибы. Скорую помощь на место ДТП вызвал сам автомобилист.