FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 11:01
9
Печать

Опытный водитель на «Ленд Крузере» в Петербурге сбил юного велосипедиста

Несовершеннолетний школьник пострадал в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 7 июля отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло накануне около 19:25 у дома 98, корпус 2, по проспекту Будённого. По предварительным данным, 57-летний мужчина на «Ленд Крузере» совершил наезд на 15-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в попутном направлении. Велосипедист получил травмы средней тяжести.

«Фонтанке» стало известно, что медики предположили у девятиклассника сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом рёбер и ушибы. Скорую помощь на место ДТП вызвал сам автомобилист.

Водительский стаж у мужчины — 40 лет. Любопытно, что мужчина и мальчик родились с разницей в один день, но в разные годы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

alex-un
А где автор статьи на проспекте Буденного нашел дом № 98?
Артём Беляев
Дать ему 25 лет строгача. Пусть там празднует!
kоt-obormot
"Опытный" - типа охотник за велосипедистами штоле?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний