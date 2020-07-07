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07.07.2020 10:49
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ДПС на севере Петербурга заметила «Шевроле» на встречке. У водителя был резон бежать от выстрелов

Жителей Калининского района Санкт-Петербурга ночью разбудила стрельба. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД, в ночь на 7 июля на улице Карпинского, 33, экипаж ДПС заметил «Шевроле Авео», двигающийся по встречной полосе. При виде служебного автомобиля ГИБДД нарушитель увеличил скорость. Требования полицейских об остановке он игнорировал.

Водитель, как отмечается в сообщении, «грубо нарушал ПДД, создавая своими маневрами опасность для других участников дорожного движения», поэтому сотрудники ГИБДД решили стрелять: сначала предупредительный вверх, затем несколько раз по колёсам.

В итоге машина встала у дома 46 по Суздальскому проспекту, было это в 4:24. За рулём оказался 31-летний житель Костромской области, он был в алкогольном опьянении. Мужчину отвезли в территориальный отдел полиции и составили в отношении него ряд административных протоколов.

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Комментарии (1)

ash364
У таких явно пьяных надо сразу продавать машину на запчасти, чтоб другим неповадно было.
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