«Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что Прокопьева не совершала преступления». Защита журналистки оспорит обвинительный приговор

Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая 6 июля была признана виновной в публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в 500 000 рублей, будет оспаривать решение Второго Западного окружного военного суда. Об этом «Фонтанке» заявил адвокат Светланы Прокопьевой, представитель Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян.

«Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционном порядке после того, как получим копию протокола судебного заседания. Внесём свои замечания, если там будут какие-то неточности. Жалобу подадим в десятидневный срок. Дальше у нас две кассации, если апелляции не удовлетворят наши просьбы. Ну и выход на ЕСПЧ, как последнюю инстанцию. Мы считаем этот приговор безусловно несправедливым, поскольку Светлана подлежала безусловному оправданию. Любое другое решение было несправедливым и незаконным», — сказал адвокат «Фонтанке».



Вместе с тем юрист признал, что «фактически в наших сегодняшних реалиях этот приговор многими коллегами расценивается как успех».

«Да, наверное, в этих оценках что-то есть. Действительно, был высокий шанс гораздо более жёсткого приговора. Я уверен, что суд всё понимал. Что никакого состава преступления в действиях Светланы нет. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Достаточно было прочитать её двухстраничный текст. Потом, когда посыпались доказательства, заключения экспертиз судебно-лингвистические, думаю, что это всё и повлияло на мягкость приговора. Надо отметить, что прокурор просила не только реального лишения свободы, но и дополнительного наказания на запрет заниматься журналистикой. Но суд не согласился и с этим. И в некотором роде это тоже подтверждение того, что суд больше всё-таки склонялся к нашей позиции, к позиции стороны защиты», — сказал после приговора адвокат Тумас Мисакян.

Сама Светлана Прокопьева после приговора под аплодисменты собравшихся поблагодарила коллег.



«Если бы не вы, я бы отсюда без конвоя сегодня не вышла», — сказала журналист с цветами в руках и коробкой с купюрами, которую ей вручили коллеги. За время оглашения приговора журналисты собрали десятую часть суммы штрафа.