FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 14:32
6
Печать

«Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что Прокопьева не совершала преступления». Защита журналистки оспорит обвинительный приговор

Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая 6 июля была признана виновной в публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в 500 000 рублей, будет оспаривать решение Второго Западного окружного военного суда. Об этом «Фонтанке» заявил адвокат Светланы Прокопьевой, представитель Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян.

«Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционном порядке после того, как получим копию протокола судебного заседания. Внесём свои замечания, если там будут какие-то неточности. Жалобу подадим в десятидневный срок. Дальше у нас две кассации, если апелляции не удовлетворят наши просьбы. Ну и выход на ЕСПЧ, как последнюю инстанцию. Мы считаем этот приговор безусловно несправедливым, поскольку Светлана подлежала безусловному оправданию. Любое другое решение было несправедливым и незаконным», — сказал адвокат «Фонтанке».

Вместе с тем юрист признал, что «фактически в наших сегодняшних реалиях этот приговор многими коллегами расценивается как успех».

«Да, наверное, в этих оценках что-то есть. Действительно, был высокий шанс гораздо более жёсткого приговора. Я уверен, что суд всё понимал. Что никакого состава преступления в действиях Светланы нет. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Достаточно было прочитать её двухстраничный текст. Потом, когда посыпались доказательства, заключения экспертиз судебно-лингвистические, думаю, что это всё и повлияло на мягкость приговора. Надо отметить, что прокурор просила не только реального лишения свободы, но и дополнительного наказания на запрет заниматься журналистикой. Но суд не согласился и с этим. И в некотором роде это тоже подтверждение того, что суд больше всё-таки склонялся к нашей позиции, к позиции стороны защиты», — сказал после приговора адвокат Тумас Мисакян.

Сама Светлана Прокопьева после приговора под аплодисменты собравшихся поблагодарила коллег.

«Если бы не вы, я бы отсюда без конвоя сегодня не вышла», — сказала журналист с цветами в руках и коробкой с купюрами, которую ей вручили коллеги. За время оглашения приговора журналисты собрали десятую часть суммы штрафа.

автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»

Реплика «Репрессии для государства» редактора «Север.Реалии» (СМИ-иноагента по версии Минюста РФ. — Прим. ред.) Светланы Прокопьевой прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.

В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.

«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение — один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», — говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке» в ноябре 2019 года.

В последнем слове в суде 3 июля Прокопьева заявила, что не боится критиковать государство.

«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет», — сказала журналист суду после завершения прения сторон по делу.

В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России. В том числе журналисты, писатели, поэты, переводчики.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

kоt-obormot
Скобари в очередной раз отличились особым пониманием законов РФ, и в очередной раз подставили обнулятора.
krasnonosov
Теперь остается подать в ЕСПЧ и отсудить раз в 10 большую сумму.
261889661
"Люди отвыкли думать."
Самое страшное для государства -- это человек думающий.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний