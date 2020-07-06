FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 12:05
9
Печать

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к полумиллиону штрафа по делу о публичном оправдании терроризма

Псковская журналистка Светлана Прокопьева признана виновной по статье «публичное оправдание терроризма» за авторскую колонку «Репрессии для государства». Второй западный окружной военный суд на заседании 6 июля в здании Псковского областного суда приговорил ее к 500 тысячам рублей штрафа.

автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»

Реплика редактора «Север.Реалии» (СМИ-иноагента по версии Минюста РФ – прим.ред.) прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.

В 2019 году у Прокопьевой прошёл обыск. Во время следствия были допрошены многочисленные коллеги журналистки, в том числе депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг. Политик неоднократно заявлял о невиновности журналистки, с которой он вместе работал в своё время в газете «Псковская губерния».

3 июля гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы и четыре года запрета на профессию.

В последнем слове Прокопьева заявила, что не боится и что она не совершала никакого преступления.

«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет, - заявила журналист суду в своём последнем слове. - Я прошу уважаемый суд, принимая решение по моему уголовному делу, брать в расчет не только докладные записки и протоколы, но и самые общие принципы, на которых строится наше общество. Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет».

В ходе судебного заседания были представлены несколько лингвистических экспертиз. Исследования, заказанные гособвинением, по версии прокуратуры, доказывали вину журналистки. Исследования стороны защиты, напротив, не нашли в словах Прокопьевой «публичного оправдания терроризма». Защита журналистки в ходе прений указала на отсутствие квалификации экспертов обвинения для проведения соответствующего анализа.

автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»

В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.

«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение — один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», — говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке» в ноябре 2019 года.

В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России. В том числе, журналисты, писатели, поэты, переводчики.

Серии одиночных пикетов в Москве и Пскове 3-4 июля закончились задержаниями. В Москве было задержано два десятка журналистов и активистов, в Пскове коллеги Прокопьевой Денис Камалягин и Владимир Капустинский.

автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Нелюбин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

pitmenspb
Как наше государство боится что часное
Вячеслав Рогожин
Есть ли возможность сбора средств в пользу честного человека?
Александра Чайкина
Светлана на свободе. Но Россия нет. И надо бороться с теми, кто уродует Россию. И это не терроризм.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний