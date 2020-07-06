Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к полумиллиону штрафа по делу о публичном оправдании терроризма
Псковская журналистка Светлана Прокопьева признана виновной по статье «публичное оправдание терроризма» за авторскую колонку «Репрессии для государства». Второй западный окружной военный суд на заседании 6 июля в здании Псковского областного суда приговорил ее к 500 тысячам рублей штрафа.
Реплика редактора «Север.Реалии» (СМИ-иноагента по версии Минюста РФ – прим.ред.) прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.
В 2019 году у Прокопьевой прошёл обыск. Во время следствия были допрошены многочисленные коллеги журналистки, в том числе депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг. Политик неоднократно заявлял о невиновности журналистки, с которой он вместе работал в своё время в газете «Псковская губерния».
3 июля гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы и четыре года запрета на профессию.
В последнем слове Прокопьева заявила, что не боится и что она не совершала никакого преступления.
«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет, - заявила журналист суду в своём последнем слове. - Я прошу уважаемый суд, принимая решение по моему уголовному делу, брать в расчет не только докладные записки и протоколы, но и самые общие принципы, на которых строится наше общество. Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет».
В ходе судебного заседания были представлены несколько лингвистических экспертиз. Исследования, заказанные гособвинением, по версии прокуратуры, доказывали вину журналистки. Исследования стороны защиты, напротив, не нашли в словах Прокопьевой «публичного оправдания терроризма». Защита журналистки в ходе прений указала на отсутствие квалификации экспертов обвинения для проведения соответствующего анализа.
В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.
«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение — один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», — говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке» в ноябре 2019 года.
В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России. В том числе, журналисты, писатели, поэты, переводчики.
Серии одиночных пикетов в Москве и Пскове 3-4 июля закончились задержаниями. В Москве было задержано два десятка журналистов и активистов, в Пскове коллеги Прокопьевой Денис Камалягин и Владимир Капустинский.