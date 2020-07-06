Псковская журналистка Светлана Прокопьева признана виновной по статье «публичное оправдание терроризма» за авторскую колонку «Репрессии для государства». Второй западный окружной военный суд на заседании 6 июля в здании Псковского областного суда приговорил ее к 500 тысячам рублей штрафа.

Реплика редактора «Север.Реалии» (СМИ-иноагента по версии Минюста РФ – прим.ред.) прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.

В 2019 году у Прокопьевой прошёл обыск. Во время следствия были допрошены многочисленные коллеги журналистки, в том числе депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг. Политик неоднократно заявлял о невиновности журналистки, с которой он вместе работал в своё время в газете «Псковская губерния».



3 июля гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы и четыре года запрета на профессию.



В последнем слове Прокопьева заявила, что не боится и что она не совершала никакого преступления.



«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет, - заявила журналист суду в своём последнем слове. - Я прошу уважаемый суд, принимая решение по моему уголовному делу, брать в расчет не только докладные записки и протоколы, но и самые общие принципы, на которых строится наше общество. Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет».

