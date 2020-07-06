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06.07.2020 13:44
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В Петербурге задержали «бизнесмена», менявшего на золото грошовое белье. Полиция просит взглянуть ему в лицо

Полиция нашла предполагаемого мошенника, соблазнявшего петербуржцев и жителей Ленобласти постельным бельём премиум-класса. В обмен на подушки и одеяла его жертвы разоряли заначки и опустошали шкатулки.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июля, продавец постельного белья попался 2-го числа после того, как оставил 80-летнюю жительницу Волосово без золотого перстня и пары обручальных колец. По её словам, мужчина забрал драгоценности из квартиры на Гатчинском шоссе, куда заглянул предложить сделку.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В полиции возбудили уголовное дело о краже, подозреваемого нашли на проспекте Космонавтов. Им оказался 23-летний житель Ставропольского края. Официально в Петербурге он не трудоустроен, неофициально, как предполагается, нашёл себя в сфере продаж.

По версии следствия, его таланты покорили 73-летнюю жительницу Соснового Бора, которая 30 июня согласилась заплатить за «элитное» бельё двумя золотыми кольцами стоимостью 30 тысяч рублей, и 84-летнюю жительницу Пушкина. Она заплатила 164 тысячи за 6 подушек, пару одеял и шубу. Сделки квалифицировали по статье о мошенничестве.

«Если вы или ваши близкие стали жертвами указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефону 02 или 112», — просят в полицейском главке.

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Комментарии (4)

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Swift_5e4d8a276f5e8
.... ставропольские цыгане на гастролях в Питере ?
kоt-obormot
Ассириец походу.
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