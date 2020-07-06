Полиция нашла предполагаемого мошенника, соблазнявшего петербуржцев и жителей Ленобласти постельным бельём премиум-класса. В обмен на подушки и одеяла его жертвы разоряли заначки и опустошали шкатулки.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июля, продавец постельного белья попался 2-го числа после того, как оставил 80-летнюю жительницу Волосово без золотого перстня и пары обручальных колец. По её словам, мужчина забрал драгоценности из квартиры на Гатчинском шоссе, куда заглянул предложить сделку.