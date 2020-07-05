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05.07.2020 19:35
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«Зенит» назвал состав на, возможно, чемпионскую игру с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Зенит» объявил состав на выездной матч 26 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Краснодара» в воскресенье, 5 июля.

Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, с первых минут сыграют: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Данила Прохин, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Даниил Шамкин.

Перед этим матчем «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 59-ю очками. «Краснодар» идет на третьем месте с 45-ю очками.

Напомним, что в случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ сезона 2019/20.

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Комментарии (2)

260569221
«Возможно, если бы, то ка бы, может быть» - слова паразиты.
alex-un
"Вперед "Зенит", вперед за Питер.
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