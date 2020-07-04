В Пскове задержан второй участник одиночных пикетов в поддержку Светланы Прокопьевой, журналистки, которой прокуратура запросила 6 лет лишения свободы по статье публичное оправдание терроризма.



Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин пришел в отдел полиции, где уже находился ранее задержанный коллега Владимир Капустинский, и тоже оказался задержан.



В открытое окно отдела полиции Камалягин пояснил «Фонтанке», что ему инкриминируют две статьи кодекса об административных правонарушениях 20.6.1 и 20.2 КоАП РФ. Капустинскому только 20.2 КоАП.