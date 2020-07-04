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04.07.2020 18:00
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Задержан главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин

В Пскове задержан второй участник одиночных пикетов в поддержку Светланы Прокопьевой, журналистки, которой прокуратура запросила 6 лет лишения свободы по статье публичное оправдание терроризма.

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин пришел в отдел полиции, где уже находился ранее задержанный коллега Владимир Капустинский, и тоже оказался задержан.

В открытое окно отдела полиции Камалягин пояснил «Фонтанке», что ему инкриминируют две статьи кодекса об административных правонарушениях 20.6.1 и 20.2 КоАП РФ. Капустинскому только 20.2 КоАП.

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Камалягин Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру

На пикетах журналисты держали плакаты: «6 лет за слова? Свободу Светлане Прокопьевой!» и «Выражаем сочувствие жертвам псковской прокуратуры. СПЧ при президенте».

Серия одиночных пикетов в Москве вечером в пятницу закончилась не начавшись. Около здания ФСБ на Лубянке были задержаны до двух десятков журналистов, активистов и случайных прохожих.

«Я прошу уважаемый суд, принимая решение по моему уголовному делу, брать в расчет не только докладные записки и протоколы, но и самые общие принципы, на которых строится наше общество. Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет», - сказала Прокопьева суду.

Приговор Второго военного суда будет оглашен Светлане Прокопьевой в понедельник 6 июля в 12:00.

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Камалягин Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру

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