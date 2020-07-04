Переливание плазмы с антителами дало свои плоды — 60 пациентов после процедуры уже выписаны

60 пациентов, перенёсших переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу, выздоровели и выписаны из больниц. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба губернатора Петербурга со ссылкой на информацию аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.



Менее чем за 2 месяца 84 больным в угрожающем жизни состоянии перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Больные показали положительную динамику. 60 пациентов выписаны из больниц.



«Терапия гиперимунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты»,- отмечает вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. «Это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины».

