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04.07.2020 13:02
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Переливание плазмы с антителами дало свои плоды — 60 пациентов после процедуры уже выписаны

60 пациентов, перенёсших переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу, выздоровели и выписаны из больниц. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба губернатора Петербурга со ссылкой на информацию аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Менее чем за 2 месяца 84 больным в угрожающем жизни состоянии перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Больные показали положительную динамику. 60 пациентов выписаны из больниц.

«Терапия гиперимунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты»,- отмечает вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. «Это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины».

Лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией при помощи переливания плазмы проводится в городских больницах №40, №20 и №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской больнице, Александровской больнице, Центре им. В.А.Алмазова.

Первый забор антиковидной плазмы состоялся в Санкт-Петербурге 07 мая. Первыми лечение переливанием донорской плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции получили три пациента Городской больницы №40 Курортного района. Буквально в течение недели были получены успешные результаты.

За этот период заготовлено 66,9 литров антиковидной плазмы, которая используется для лечения пациентов в тяжёлом состоянии.

Забор плазмы происходит на городской станции переливания крови. Самое главное условие для доноров — документально подтверждённое положительное исследование на коронавирус и два отрицательных теста. После выздоровления должно пройти не меньше двух недель. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет. Противопоказания лучше уточнить на станции.

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Комментарии (5)

dragvs
Контрольные группы есть? Кому не делали переливание крови, кому переливали обычную кровь. Без этого результаты просто пшик. Все равно что сказать "100% пациентов при жизни дышало".
pitmenspb
В больнице ветеранов войн, в покровской - этот метод не используют. У меня есть подозрение что смертность в них выше чем в остальных ковидных...
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