Переливание плазмы с антителами дало свои плоды — 60 пациентов после процедуры уже выписаны
60 пациентов, перенёсших переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу, выздоровели и выписаны из больниц. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба губернатора Петербурга со ссылкой на информацию аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.
Менее чем за 2 месяца 84 больным в угрожающем жизни состоянии перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Больные показали положительную динамику. 60 пациентов выписаны из больниц.
«Терапия гиперимунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты»,- отмечает вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. «Это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины».
Лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией при помощи переливания плазмы проводится в городских больницах №40, №20 и №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской больнице, Александровской больнице, Центре им. В.А.Алмазова.
Первый забор антиковидной плазмы состоялся в Санкт-Петербурге 07 мая. Первыми лечение переливанием донорской плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции получили три пациента Городской больницы №40 Курортного района. Буквально в течение недели были получены успешные результаты.
За этот период заготовлено 66,9 литров антиковидной плазмы, которая используется для лечения пациентов в тяжёлом состоянии.
Забор плазмы происходит на городской станции переливания крови. Самое главное условие для доноров — документально подтверждённое положительное исследование на коронавирус и два отрицательных теста. После выздоровления должно пройти не меньше двух недель. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет. Противопоказания лучше уточнить на станции.