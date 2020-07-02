В Петербурге запущена система мониторинга аварий ЖКХ. Пока что в тестовом режиме

Минстрой в пилотном режиме запустил систему мониторинга аварий в сфере ЖКХ. Она позволит отслеживать неполадки на магистральных сетях, инженерной внутриквартальной инфраструктуре, а в перспективе поможет контролировать состояние сетей внутри многоквартирных домов.

Функционал уже запущен в Петербурге, а также в Калининградской, Московской, Сахалинской, Саратовской областях и в Якутии.

«Мы планируем зайти с этой системой мониторинга с начала отопительного сезона, это сентябрь-октябрь», — заявил о дальнейших планах замглавы Минстроя Максим Егоров и пояснил, что проект со временем собираются запустить во всех регионах.