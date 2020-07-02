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02.07.2020 14:15
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В Петербурге запущена система мониторинга аварий ЖКХ. Пока что в тестовом режиме

Минстрой в пилотном режиме запустил систему мониторинга аварий в сфере ЖКХ. Она позволит отслеживать неполадки на магистральных сетях, инженерной внутриквартальной инфраструктуре, а в перспективе поможет контролировать состояние сетей внутри многоквартирных домов.

Функционал уже запущен в Петербурге, а также в Калининградской, Московской, Сахалинской, Саратовской областях и в Якутии.

«Мы планируем зайти с этой системой мониторинга с начала отопительного сезона, это сентябрь-октябрь», — заявил о дальнейших планах замглавы Минстроя Максим Егоров и пояснил, что проект со временем собираются запустить во всех регионах.

Слова чиновника 2 июля приводит Interfax https://www.interfax-russia.ru/main/sistemu-monitoringa-avariy-v-zhkh-zapustil-minstroy со ссылкой на его выступление в эфире «Общественного телевидения России».

Сообщается, что применение системы не приведёт к повышению тарифов ЖКХ.

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Комментарии (3)

Obseerv
конечно - такой мониторинг необходим, когда диспетчеры бестолковые набраны по деревням в тверской области и работают из дома дистанционно, а в ЖКХ вообще не смыслят! Мне, например, перекрытую "аварийщиками" при поиске утечки холодную воду НЕДЕЛЮ не могли вернуть в квартиру, а нужно было-то просто вентиль на стояке открыть! А отписки пришли через месяц - что все в ковидом боролись, а проблема-то была с протечкой в квартире, на другом вообще стояке расположенной!
Вопрос один: когда в этой отрасли начнутся крупные ПОСАДКИ?
Nafanka
Отлично! За ИХ недоработки, чтобы ОНИ явно видели, где у НИХ в стопятьсотый раз происходят аварии на только что отремонтированных сетях с НАС денеХ брать ПОКА!!! не будут! Да они должны как "Отче наш" знать ВСЕ трассировки в районах и проблемные ТОЖЕ! Могут на коленке рисовать ЭТИ схемы или вилами на воде - МЕНЯ их удобство нисколько не волнует, МНЕ главное, чтобы всё работало! А уж как ЭТО будет достигнуто: непосредственной работой, полночными бдениями, запросом помощи от внеземных цивилизаций, хоть постоянными мольбами - МНЕ лично БЕЗ разницы! "Понабрали... во флот - ни нырять ни плавать..."
Денис Соколюк
Позволит ли эта система наконец увидеть, что у нас одни и те же теплотрассы ремонтируют каждые два месяца? Заменят один кусочек - тут же рвется соседний. И так из года в год. Неужели совсем никак не переложить его целиком?
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