В летальную статистику Петербурга по коронавирусу 1 июля попал пациент, умерший в апреле

В начале второго летнего месяца в Петербурге продолжают изучать весенние смерти пациентов с коронавирусом. В обновлённой статистике есть случаи за май и всё ещё встречаются дела умерших в апреле.

1 июля в городе зарегистрировано 46 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. Все они подтверждены без участия комиссии по анализу летальных исходов — за последние сутки в перечень внесли фамилии на основании медицинских свидетельств о смерти, уточнили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного.