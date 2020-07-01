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01.07.2020 13:28
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В летальную статистику Петербурга по коронавирусу 1 июля попал пациент, умерший в апреле

В начале второго летнего месяца в Петербурге продолжают изучать весенние смерти пациентов с коронавирусом. В обновлённой статистике есть случаи за май и всё ещё встречаются дела умерших в апреле.

1 июля в городе зарегистрировано 46 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. Все они подтверждены без участия комиссии по анализу летальных исходов — за последние сутки в перечень внесли фамилии на основании медицинских свидетельств о смерти, уточнили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного.

Практически все пациенты скончались в июне — со 2 по 29 число. Однако в список попали также патолого-анатомические заключения умерших весной: два человека скончались в мае, один — в апреле.

«Летальную» комиссию усилили медсвидетельствами в июле, что позволило ускорить подсчёты. При этом в начале лета в комитете затруднялись сказать, как долго будут изучаться апрельские смерти. 13 июня итоги смертности по стране за апрель подвёл Росстат. В отчёте на Петербург пришлось 323 скончавшихся пациента с COVID-19. Это в десять раз больше той цифры, которую Смольный предоставлял федеральным властям. Впрочем, подсчёты в городе ещё не закончили. Например, 22 июня зарегистрировали 29 смертей, из них только три произошли в июне.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Интересно, сколько подобных апрельских консервов припасено чиновниками, что бы после обнуления объявить о гигантской второй волне и посадить всех обратно на самокарантин?
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