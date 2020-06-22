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22.06.2020 10:58
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Из 29 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции в Петербурге 26 произошли в апреле и мае

Комитет по здравоохранению уточнил информацию о случаях гибели от COVID-19, которые вошли в печальную статистику 22 июня.

По данным пресс-службы комитета, 26 были признаны смертью от коронавируса на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов по случаям за апрель и май этого года и еще 3 на основе медицинских свидетельств о смерти.

Среди них — 15 мужчин от 44 до 96 лет, 14 женщин от 47 до 92 лет.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

При этом, уточняет Комздрав, все пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, хронический вирусный гепатит, онкологические заболевания.

Всего на 22 июня в Петербурге зафиксированы 869 летальных случаев.

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Комментарии (2)

evilman
Врут, как всегда. Вторая волна "накатит" второго июля.
261858041
То сегодня, то в апреле и мае. Всё туманно.
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