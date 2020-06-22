Из 29 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции в Петербурге 26 произошли в апреле и мае

Комитет по здравоохранению уточнил информацию о случаях гибели от COVID-19, которые вошли в печальную статистику 22 июня.



По данным пресс-службы комитета, 26 были признаны смертью от коронавируса на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов по случаям за апрель и май этого года и еще 3 на основе медицинских свидетельств о смерти.



Среди них — 15 мужчин от 44 до 96 лет, 14 женщин от 47 до 92 лет.



Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

