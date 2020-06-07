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07.06.2020 18:45
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К 7 июня в Смольном нет уверенности, что изучены все апрельские смерти с подозрением на ковид

Новая методика учёта летальности коронавируса в Петербурге сократила очередь умерших пациентов на признание жертвами COVID-19, однако апрельские смерти по-прежнему изучают. И неизвестно, как долго будут изучать ещё.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Петербурга, несмотря на то, что в официальной статистике оперштаба 7 июня впервые не было пациентов, которые скончались в апреле, анамнезы более чем полуторамесячной давности продолжают поступать.

Так, накануне комиссия по анализу летальных исходов всё ещё изучала патологоанатомические заключение за апрель, но ни в одном случае не завизировала ковид в качестве причины смерти. В результате в итоговый список добавили только тех, кто скончался в мае.

Как объясняют в комитете, дела пациентов комиссии передают не в хронологическом порядке. От основных медучреждений уже идут майские случаи, но некоторые больницы могут подать, в том числе, и апрельские. Точных данных о том, сколько ещё смертей от середины весны ждут анализа, у комздрава нет.

На новую методику подсчёта умерших от COVID-19 в Петербурге перешли 3 июня. С этого времени списки формируют не только на основании решений комиссии, которой для тщательного изучения каждого случая требуется немалое количество времени, но и с учётом более оперативных предварительных патологоанатомических заключений медучреждений. При этом после дополнительных исследований часть из них могут вычеркнуть из статистики.

За период пандемии в Петербурге выявлено 18 509 заболевших коронавирусом. Вылечились менее семи тысяч, умерли, по подтверждённым данным, 377.

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