В летальную статистику Петербурга попали пациенты от 29 до 93 лет. Апрельские смерти, похоже, досчитали

Среди умерших из обновлённой статистики Петербурга — двадцать мужчин и одиннадцать женщин. Впервые в учёте нет ни одной апрельской смерти.



Как сообщили в комитете по здравоохранению Смольного 7 июня, 25 умерших включили в статистику на основе числа медицинских свидетельств о смерти. Пациенты скончались в мае — начале июня.



Ещё шесть фамилий добавила комиссия по анализу летальных исходов. Она поставляет менее оперативные данные и ещё два дня назад изучала патологоанатомические заключения умерших в апреле. Накануне члены комиссии анализировали анамнезы только скончавшихся в мае.



«Среди них — 20 мужчин от 29 до 93 лет и 11 женщин от 68 до 93 лет. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — сахарный диабет, атеросклероз, хроническая обструктивная болезнь легких», — уточняют в комздраве.



В Петербурге считают смерти от коронавируса по-новому с начала июня. Теперь в официальную статистику попадают не только те случаи, которые детально изучает комиссия, но и оперативные данные из больниц. Впрочем, как предупреждали в комитете по здравоохранению, некоторые смерти позднее могут вычеркнуть из ковидного списка.

