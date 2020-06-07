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07.06.2020 14:30
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В летальную статистику Петербурга попали пациенты от 29 до 93 лет. Апрельские смерти, похоже, досчитали

Среди умерших из обновлённой статистики Петербурга — двадцать мужчин и одиннадцать женщин. Впервые в учёте нет ни одной апрельской смерти.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Смольного 7 июня, 25 умерших включили в статистику на основе числа медицинских свидетельств о смерти. Пациенты скончались в мае — начале июня.

Ещё шесть фамилий добавила комиссия по анализу летальных исходов. Она поставляет менее оперативные данные и ещё два дня назад изучала патологоанатомические заключения умерших в апреле. Накануне члены комиссии анализировали анамнезы только скончавшихся в мае.

«Среди них — 20 мужчин от 29 до 93 лет и 11 женщин от 68 до 93 лет. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — сахарный диабет, атеросклероз, хроническая обструктивная болезнь легких», — уточняют в комздраве.

В Петербурге считают смерти от коронавируса по-новому с начала июня. Теперь в официальную статистику попадают не только те случаи, которые детально изучает комиссия, но и оперативные данные из больниц. Впрочем, как предупреждали в комитете по здравоохранению, некоторые смерти позднее могут вычеркнуть из ковидного списка.

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Комментарии (5)

Antipode
Самая большая проблема- это организация борьбы с короновирусом. Власть не в состоянии сколько нибудь приемлемо организовать информирование населения, потому что некомпетентна. Депутаты, которые должны держать все под контролем- в основном члены Единой России которые заинтересованы исключительно в собственных проектах приносящих им личную выгоду. Они не контролируют исполнительную власть, потому что у них общие интересы. Для населения же нужны хотя бы еженедельные пресс-конференции с ответами на все вопросы. В условиях отсутствия доверия к властям, которые были выбраны не людьми каждый действует в интересах своих и своих близких. Осмысленным людям недостаточно нормальной информации, а бессмысленные не в состоянии действовать рационально на базе любой информации.
pitmenspb
Не досчитают - те кто скончались от пневманий, они фактически ковидные - только у них мазок пцр не показал наличие вируса в верхних дыхательных путях, он уже был внизу, а на антитела у большинства не брали анализы.
Maalex
Бред какой-то вычеркнуть из ковидного списка-не вычеркнуть ,все равно человека нет-смерть взяла его .Все превышение над средним значением смертей в прошлые годы обусловлено ковидлой! Так или иначе. И нечего тут жонглировать цифрами.
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