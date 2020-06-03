Петербургский комздрав начал по-новому считать умерших от коронавируса
Петербургский комитет по здравоохранению переходит на новую методику подсчета умерших от COVID-19. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 3 июня.
С сегодняшнего дня статистика смертности от коронавируса будет формироваться за счет методики, которая предусматривает объединение результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате новой инфекции за предыдущие сутки.
Так, среди 17 новых смертей пять были признаны комиссией, а остальные — на основе поступивших медсвидетельств. Возраст умерших от 40 до 96 лет, добавили в комздраве.
В ведомстве подчеркнули, что в городе обеспечена максимальная точность посмертной диагностики: в ста процентах случаев смертей с подозрением на коронавирус проводится патолого-анатомическое исследование, в обязательном порядке также выполняется ПЦР-диагностика.
Ранее Минздрав России издал рекомендации по формированию статистики смертности от новой инфекции, которые основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно им, все случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяют на несколько групп: когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины и когда его выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе если он имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. Подробно о них рассказывала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
О том, как ведется подсчет смертей, связанных с COVID-19, в столице, на днях также поведал Департамент здравоохранения Москвы.
В Петербурге за сутки зарегистрировано 380 заболевших коронавирусом, их общее число увеличилось до 17 069. Выздоровели 323 человека, умерли 17.