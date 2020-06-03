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03.06.2020 15:40
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Петербургский комздрав начал по-новому считать умерших от коронавируса

Петербургский комитет по здравоохранению переходит на новую методику подсчета умерших от COVID-19. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 3 июня.

С сегодняшнего дня статистика смертности от коронавируса будет формироваться за счет методики, которая предусматривает объединение результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате новой инфекции за предыдущие сутки.

Так, среди 17 новых смертей пять были признаны комиссией, а остальные — на основе поступивших медсвидетельств. Возраст умерших от 40 до 96 лет, добавили в комздраве.

В ведомстве подчеркнули, что в городе обеспечена максимальная точность посмертной диагностики: в ста процентах случаев смертей с подозрением на коронавирус проводится патолого-анатомическое исследование, в обязательном порядке также выполняется ПЦР-диагностика.

Ранее Минздрав России издал рекомендации по формированию статистики смертности от новой инфекции, которые основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно им, все случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяют на несколько групп: когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины и когда его выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе если он имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. Подробно о них рассказывала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

О том, как ведется подсчет смертей, связанных с COVID-19, в столице, на днях также поведал Департамент здравоохранения Москвы.

В Петербурге за сутки зарегистрировано 380 заболевших коронавирусом, их общее число увеличилось до 17 069. Выздоровели 323 человека, умерли 17.

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Комментарии (6)

kuk-vasyusha
ох уж эта статистика))
Barmaley_5e4d0211d3423
А и Б сидели на трубе ...

"Ну, что, Данила-мастер, не выходит каменный цветок?"
OldObyvatel
"Тогда считать мы стали раны, товарищей считать..."©
Методичка новая пришла?
Кильку, длиной свыше 17 см считать селедкой. Из инструкции по сортировке рыбы на рыбокомбинате.
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