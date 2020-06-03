Петербургский комздрав начал по-новому считать умерших от коронавируса

Петербургский комитет по здравоохранению переходит на новую методику подсчета умерших от COVID-19. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 3 июня.



С сегодняшнего дня статистика смертности от коронавируса будет формироваться за счет методики, которая предусматривает объединение результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате новой инфекции за предыдущие сутки.

Так, среди 17 новых смертей пять были признаны комиссией, а остальные — на основе поступивших медсвидетельств. Возраст умерших от 40 до 96 лет, добавили в комздраве.