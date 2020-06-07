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07.06.2020 10:47
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Почти четверть всех умерших в России за сутки - в Петербурге

За последние сутки в России «ковидными» признали 134 летальных исхода, из них 31 приходится на Петербург. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

По данным на 7 июня, в летальной статистике Петербурга всего 377 смертей. Последние несколько дней суточное количество умерших планомерно увеличивалось: 17, 24, 27, 55. В воскресенье подтвердили 31 смерть от коронавируса.

Всего в России за последние 24 часа зафиксировали 134 летальных исхода, против 197 накануне. По этому показателю лидирует столица (55), на втором месте Петербург, на третьем Московская область (10). По пять смертей добавили в статистику Нижегородской области и Дагестана. Ещё в 19 регионах от одного до трёх смертельных случаев.

За весь период пандемии в России выявлено 467 673 заболевших коронавирусом, скончались 5 859 человек.

В мае в Петербурге умерли на 1 552 человека больше, чем за тот же период прошлого года. «Фонтанка» разбиралась в том, чем обусловлена шокирующая статистика.

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Комментарии (10)

Kruger
Господин ПэЖе сказал, что вирус побежден, что тут непонятного. А умер человек от ковида или от сопутствующих заболеваний целая комиссия должна утвердить.
iphonedimona
Ничего не понять. 55 человек умерли 6 июня, или в это число добавлены умершие ранее?
***_555
Москва в 3 раза больше. А статистика отличается совсем не в 3 раза.
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