Почти четверть всех умерших в России за сутки - в Петербурге

За последние сутки в России «ковидными» признали 134 летальных исхода, из них 31 приходится на Петербург. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».



По данным на 7 июня, в летальной статистике Петербурга всего 377 смертей. Последние несколько дней суточное количество умерших планомерно увеличивалось: 17, 24, 27, 55. В воскресенье подтвердили 31 смерть от коронавируса.



Всего в России за последние 24 часа зафиксировали 134 летальных исхода, против 197 накануне. По этому показателю лидирует столица (55), на втором месте Петербург, на третьем Московская область (10). По пять смертей добавили в статистику Нижегородской области и Дагестана. Ещё в 19 регионах от одного до трёх смертельных случаев.



За весь период пандемии в России выявлено 467 673 заболевших коронавирусом, скончались 5 859 человек.

