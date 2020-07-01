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01.07.2020 10:46
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За сутки в Петербурге умершими от COVID-19 признаны 46 человек. В полтора раза больше, чем вчера

Статистика смертности от нового коронавируса в Петербурге резко выросла. За сутки в Северной столице признаны умершими от COVID-19 46 человек . Ещё накануне в Петербурге была подтверждена смерть 31 человека, зараженного новым коронавирусом.

Петербург опережает печальную статистику Москвы и Подмосковья. В столице за сутки признали умершими от коронавируса 35 зараженных, в Московской области — 24.

По стране оперштаб 1 июля подтвердил 216 смертельных случаев от нового коронавируса за сутки. Таким образом, за весь период пандемии от него в России скончались 9 536 человек.

Всего с начала пандемии в Северной столице умерли 1182 человека с подтвер;денным диагнозом COVID-19/

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Комментарии (6)

krasnonosov
Чиновники уже закупили сварочные электроды, что бы заваривать двери парадных домов после голосования?
Иван Гамаюнов
Фонтанка, очень просим, расскажите про свободные коечные места в ковид больницах Санкт-Петербурга, как вы это делали пару недель назад.
Так как анализ на ковид с пневманией приходит не сразу и гораздо лучше ситуацию с ковидом в городе как раз покажет наполняемость больниц
VF812
понеслось(
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