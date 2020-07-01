За сутки в Петербурге умершими от COVID-19 признаны 46 человек. В полтора раза больше, чем вчера

Статистика смертности от нового коронавируса в Петербурге резко выросла. За сутки в Северной столице признаны умершими от COVID-19 46 человек . Ещё накануне в Петербурге была подтверждена смерть 31 человека, зараженного новым коронавирусом.

Петербург опережает печальную статистику Москвы и Подмосковья. В столице за сутки признали умершими от коронавируса 35 зараженных, в Московской области — 24.

По стране оперштаб 1 июля подтвердил 216 смертельных случаев от нового коронавируса за сутки. Таким образом, за весь период пандемии от него в России скончались 9 536 человек.