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01.07.2020 12:00
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На территории храма под Петербургом нашли скелет со связанными конечностями

На территории строящегося храма Святых Царственных Страстотерпцев в деревне Пеники Ломоносовского района Ленинградской области найдены человеческие останки.

Как сообщает 1 июля пресс-служба регионального Следственного управления, Сосновоборский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), поскольку у найденного человека оказались связаны верёвкой руки и ноги. Следственно-оперативная группа изучила место находки с использованием криминалистической техники. Назначены медицинские судебные экспертизы.

Фото: СУ СК по Ленобласти
Фото: СУ СК по Ленобласти

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления.

По данным издания 47news, погибший — предположительно, мужчина, возможно, бездомный. 29 июня на череп наткнулись строители храма. Сначала возникло предположение, что это останки времён Великой Отечественной войны, но когда откопали весь скелет целиком, открылись лохмотья современных джинсов, кроссовки и ремень.

Настоятель храма Александр Видякин подробностей не знает, поскольку находится в отпуске. «Мне вчера сообщили, полиция занимается этим. Сказали только, что это мужчина. Видимо, криминал, связанный с бездомными», — рассказал изданию священник.

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Комментарии (1)

Погонщик скрепоносцев
А почему поп не рассказал почему его божок такое допустил?
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