Как сообщает 1 июля пресс-служба регионального Следственного управления, Сосновоборский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), поскольку у найденного человека оказались связаны верёвкой руки и ноги. Следственно-оперативная группа изучила место находки с использованием криминалистической техники. Назначены медицинские судебные экспертизы.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления.

По данным издания 47news, погибший — предположительно, мужчина, возможно, бездомный. 29 июня на череп наткнулись строители храма. Сначала возникло предположение, что это останки времён Великой Отечественной войны, но когда откопали весь скелет целиком, открылись лохмотья современных джинсов, кроссовки и ремень.

Настоятель храма Александр Видякин подробностей не знает, поскольку находится в отпуске. «Мне вчера сообщили, полиция занимается этим. Сказали только, что это мужчина. Видимо, криминал, связанный с бездомными», — рассказал изданию священник.