FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +18
69.95р78.68р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 13:39
10
Печать

Бизнесменов, не желающих войти в преступное сообщество, просят построиться на Невском. Дачи взяток записаны военной контрразведкой

«Фонтанка» узнала, что в деле о преступном сообществе, по которому 30 июня в Петербурге началась серия обысков, фигурирует с десяток городских застройщиков. Каждому поступило нестандартное предложение: уедешь либо уйдешь.

По данным «Фонтанки», кроме обысков в квартирах сотрудников и руководителей 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, а также в здании ведомства в Подъездном переулке, 15, обыск проходит еще в строительной компании «Деметра», о которой мы недавно сообщали в связи с паркетным делом Минобороны.

Напомним, с утра 30 июня СК по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности ГУ МВД и ФСБ по Западному военному округу проводит масштабные обыски и задержания по уголовному делу, возбужденному по статье 210 УК (организация преступного сообщества), где фигурируют около 50 эпизодов получения взяток.

Наше издание выясняет имена других петербургских бизнесменов, которых также приглашают в кабинеты военного следствия. Так, по данным 47news, утром побеспокоили бизнесмена Плотникова, владельца фирмы «Пожарный регистр». У него дома обнаружили около 20 миллионов рублей, которые в данном контексте подлежат изъятию и аресту.

«Фонтанка» раскрывает ключевую интригу. Это уголовное дело началось не с типичного задержания при передаче денег государственному чиновнику. По нашим данным, примерно с лета 2019 года военная контрразведка оборудовала техникой кабинет руководителя 103-го отдела ГАСН Минобороны Дениса Монджиевского в Подъездном переулке — и до 29 июня 2020 года. Аппаратура записывала все, что там происходит, на аудио- и видеоносители. Эти материалы и легли в основу уголовного дела по преступному сообществу, так как, по видению следствия, большинство взяток он получал на рабочем месте.

По словам одного из сотрудников, принимающих участие в мероприятиях, «пока привлекаться будут только два бизнесмена» (судя по всему, это руководители «Деметры» и «Пожарного регистра»). Другим же игрокам он советует занять очередь в СК по Западному военному округу, вход в который расположен в доме 4 по Невскому проспекту. «Не путать с Литейным, 4», — уточнил оперативник.

«Многие участники этого бизнес-процесса уже наверняка прочитали ваши новости и обсуждают по мессенджерам, что им делать. Любой здравый адвокат даст совет: либо ты уедешь за дачу взятки, либо, заявив о взятке, уйдешь от наказания», — напомнил сотрудник нехитрый алгоритм.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Владислав Гольянов
Киев, Бабий Яр
kоt-obormot
Мне вот интересно - на всю страну найдется хоть один честный чиновник?
gencon
В 90- е на пустыре делили собственность, в 2000-е перебрались в кабинеты, даже лень куда-то ехать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний