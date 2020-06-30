Бизнесменов, не желающих войти в преступное сообщество, просят построиться на Невском. Дачи взяток записаны военной контрразведкой

«Фонтанка» узнала, что в деле о преступном сообществе, по которому 30 июня в Петербурге началась серия обысков, фигурирует с десяток городских застройщиков. Каждому поступило нестандартное предложение: уедешь либо уйдешь. По данным «Фонтанки», кроме обысков в квартирах сотрудников и руководителей 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, а также в здании ведомства в Подъездном переулке, 15, обыск проходит еще в строительной компании «Деметра», о которой мы недавно сообщали в связи с паркетным делом Минобороны.

Напомним, с утра 30 июня СК по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности ГУ МВД и ФСБ по Западному военному округу проводит масштабные обыски и задержания по уголовному делу, возбужденному по статье 210 УК (организация преступного сообщества), где фигурируют около 50 эпизодов получения взяток. Наше издание выясняет имена других петербургских бизнесменов, которых также приглашают в кабинеты военного следствия. Так, по данным 47news, утром побеспокоили бизнесмена Плотникова, владельца фирмы «Пожарный регистр». У него дома обнаружили около 20 миллионов рублей, которые в данном контексте подлежат изъятию и аресту. «Фонтанка» раскрывает ключевую интригу. Это уголовное дело началось не с типичного задержания при передаче денег государственному чиновнику. По нашим данным, примерно с лета 2019 года военная контрразведка оборудовала техникой кабинет руководителя 103-го отдела ГАСН Минобороны Дениса Монджиевского в Подъездном переулке — и до 29 июня 2020 года. Аппаратура записывала все, что там происходит, на аудио- и видеоносители. Эти материалы и легли в основу уголовного дела по преступному сообществу, так как, по видению следствия, большинство взяток он получал на рабочем месте.