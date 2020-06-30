Следственный комитет по Западному военному округу собирает по Петербургу преступное сообщество. Подозреваемым вменяется более 50 эпизодов взяток

Как сообщает 47news , около 7 часов утра 30 июня сотрудники Следственного комитета по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка и военной контрразведки ФСБ по Западному военному округу проводят более 20 обысков и задерживают подозреваемых.

Военное следствие и военная контрразведка проводят в Петербурге серию обысков по масштабному делу о взятках при строительстве объектов Минобороны. Федеральная служба безопасности привлекла даже сотрудников экономической безопасности ГУ МВД. «Фонтанка» узнала первые подробности.

По данным «Фонтанки», мероприятия начались по уголовному делу, возбужденному по статье 210 УК — «Организация преступного сообщества». Известно еще и то, что в материалах собрано не менее 50 эпизодов получения взяток. Дело же касается строительства объектов Министерства обороны в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

Коллеги из 47news упоминают строительство в военном городке «Луга-3» и поселке Лебяжье Ломоносовского района, где расположена воинская часть Росгвардии. Заметим, что это не имеет отношения к руководству названными подразделениями.

«Фонтанка» знает, что помимо жилищ сотрудников Минобороны также обыскивают частные квартиры петербургских бизнесменов и офисы минимум двух коммерческих предприятий города. Это крупные застройщики объектов Минобороны. По версии Следственного комитета по Западному военному округу, подозреваемые создавали условия для подрядчиков, при которых строители были вынуждены системно платить им взятки. В противном случае предприниматели не смогли бы пройти процедуры ведомственного контроля.