FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
69.95р78.68р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 20:40
4
Печать

Под Подпорожьем автокран кувыркнулся с причала и встал на многометровую стрелу

Спецтехника едва не утонула при разборе ржавого причала в Подпорожском районе Ленинградской области. Балансирующий на стреле автокран третий день ждёт помощи из Петербурга, а пока рискует стать местной достопримечательностью.

Фотографии спецтехники в неожиданном положении 29 июня опубликовали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как выяснили 47news, автокран совершил кульбит в пятницу, над его спасением ломают голову третьи сутки.

Кран принимал участие в разборе на металлолом старого заброшенного причала под урочищем Толстое, когда его повело и опрокинуло в реку Свирь. Водитель не пострадал, но как именно он выбрался из кабины, осталось за кадром. Спасти автокран может другой кран, который способен взять 100 тонн. В Подпорожье такой техники нет, из Петербурга помощь пока не подоспела.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

SlawaPiter
Водятел родился не просто в рубашке, а еще и с парашютом за спиной.
f0ntan
Автокран приехал разбирать ржавый причал. Как он собирался это делать, стоя сверху на нем? Это все равно как пилить ветку дерева, на которой сидишь.
SERGEY111
Красиво получилось , а водитель достаточно легко выбрался т к сидел в кабине крана - вот если бы сидел в кабине самого авто то сейчас он точно загорал бы в интересном положении.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний