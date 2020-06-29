Спецтехника едва не утонула при разборе ржавого причала в Подпорожском районе Ленинградской области. Балансирующий на стреле автокран третий день ждёт помощи из Петербурга, а пока рискует стать местной достопримечательностью.



Фотографии спецтехники в неожиданном положении 29 июня опубликовали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как выяснили 47news, автокран совершил кульбит в пятницу, над его спасением ломают голову третьи сутки.

Кран принимал участие в разборе на металлолом старого заброшенного причала под урочищем Толстое, когда его повело и опрокинуло в реку Свирь. Водитель не пострадал, но как именно он выбрался из кабины, осталось за кадром. Спасти автокран может другой кран, который способен взять 100 тонн. В Подпорожье такой техники нет, из Петербурга помощь пока не подоспела.