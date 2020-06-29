ОСК лишилась президента. В стране он может быть только один

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что больше не президент, а генеральный директор. А его вице-президенты теперь просто заместители. Прерогативу на должность решили предоставить Владимиру Путину.

«Уже как пятый день я не президент ОСК, а просто гендиректор. Соответствующие изменения были внесены в устав и вступили в силу. Это для нас важное изменение, которое в дальнейшем приведет к внесению ряда изменений в организационную структуру», — сказал Рахманов во время онлайн-пресс-конференции в «Интерфаксе».