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29.06.2020 12:52
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ОСК лишилась президента. В стране он может быть только один

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что больше не президент, а генеральный директор. А его вице-президенты теперь просто заместители. Прерогативу на должность решили предоставить Владимиру Путину.

«Уже как пятый день я не президент ОСК, а просто гендиректор. Соответствующие изменения были внесены в устав и вступили в силу. Это для нас важное изменение, которое в дальнейшем приведет к внесению ряда изменений в организационную структуру», — сказал Рахманов во время онлайн-пресс-конференции в «Интерфаксе».

Он объяснил смену позиции просто.

«Почему мы это сделали? На самом деле ответ очень простой — президент в стране один, и мы все его знаем», — сказал уже экс-президент ОСК.

Ранее бывший губернатор Петербурга, а ныне председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко заявил, что переезд ОСК в Петербург состоится вне зависимости от эпидемии. Сотрудникам корпорации не хватало в Москве видов ошвартовавшихся теплоходов, якорей и канатов.

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Комментарии (3)

dragvs
Россия стремительно скатилась до уровня африканской республики. Совсем скоро начнем с бубнами плясать.
YUZ
Вообще для подданных с фамилией типа Рахманов отражена очень характерная важная деятельность и ментальность.
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