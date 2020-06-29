Темнокожего игрока в американский футбол выгнали из команды за гомофобию
Темнокожий игрок в американский футбол Кристион Джонс, выступающий за клуб Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос», пострадал за свои гомофобные убеждения. Как говорится в официальном заявлении команды, игрок выведен из состава команды за гомофобию после серии сообщений в личном твиттере.
Джонс написал о негативном отношении к представителям ЛГБТ-сообщества. Он также отвечал на комментарии пользователей, отправив более 50 сообщений в течение пяти часов. Джонс подчеркнул, что «стоит на своем», «ни о чем не сожалеет» и «ни перед кем не извиняется».
«Лига не претендует на совершенство, но старается принимать и восхищаться нашими различиями, уважать их и права человека. В лиге нет места комментариям, унижающим людей по признаку религии, пола или сексуальной ориентации. Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество», — говорится в заявлении клуба.
«Эдмонтон Эскимос» — самый титулованный клуб Канадской футбольной лиги (CFL). Джонс выступает за команду с середины сезона-2019.