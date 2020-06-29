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29.06.2020 12:17
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Темнокожего игрока в американский футбол выгнали из команды за гомофобию

Темнокожий игрок в американский футбол Кристион Джонс, выступающий за клуб Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос», пострадал за свои гомофобные убеждения. Как говорится в официальном заявлении команды, игрок выведен из состава команды за гомофобию после серии сообщений в личном твиттере.

Джонс написал о негативном отношении к представителям ЛГБТ-сообщества. Он также отвечал на комментарии пользователей, отправив более 50 сообщений в течение пяти часов. Джонс подчеркнул, что «стоит на своем», «ни о чем не сожалеет» и «ни перед кем не извиняется».

«Лига не претендует на совершенство, но старается принимать и восхищаться нашими различиями, уважать их и права человека. В лиге нет места комментариям, унижающим людей по признаку религии, пола или сексуальной ориентации. Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество», — говорится в заявлении клуба.

«Эдмонтон Эскимос» — самый титулованный клуб Канадской футбольной лиги (CFL). Джонс выступает за команду с середины сезона-2019.

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Комментарии (8)

260602101
Надо дать ему Российское гражданство и снять ремейк советского фильма " Максимка "
aleksejkorobov
дурацкий поступок. мог бы свои убеждения при себе держать.
f0ntan
А где движение #BlackLivesMatter? Чего они не штурмуют Эдмонтон?
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