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26.06.2020 08:03
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Раннюю побудку устроила жителям Кировского района сирена системы оповещения

С 5.30 утра не спали жители Кировского района из-за завывающей сирены. В администрации района успокаивают — это не война, а сбой.

«Сегодня в Кировском районе, на Ленинском проспекте, напротив Максидома, в 5:30 утра начала завывать сирена ГО. Продолжалось безобразие минут 15. Перебудило взрослых и детей, у всех открыты окна из-за жары», - письма аналогичные этому стали поступать на «Фонтанку» с 6 утра 26 июня.

По словам жителей сирену было слышно и на улице Лени Голикова, и на проспекте Стачек, и на проспекте Маршала Жукова. При этом никаких голосовых сообщений, которые традиционно её сопровождают, слышно не было.

В дежурной службе администрации Кировского района сообщили, что имел место сбой системы оповещения. Сирена звучала порядка 20 минут. Сейчас чиновники разбираются в причинах произошедшего.

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Комментарии (6)

BlackCat_5e4d41df7616d
Это еще пол беды, в Кировском районе каждые пять минут церберы ездят на своих служебных мерсах или приорах с включеной сиреной и возгласами разъехаться всем,а то будет худо. Иногда слышно как эти черти обсуждают кого то из прохожих просто забыв о том что кнопка нажата. Пора уже прекращать этот беспредел и лишить мусоров этого права использования спец средств оповещения. Злоупотребляют они этим шибко. Кстате есть масса исследований что пожилым людям может грозить инсульт или инфаркт из за громких звуков этих оповещений, сирен и прочей подобной блатной мишуры которую они себе на авто понавесили. А потом еще чо то возникают мол вы пенсионеров не уважаете и всё в этом духе. Да вы сами себя не уважаете, раз такое отношение к остальным людям. Наредитесь как новогодняя елка, оденьтесь в дедов морозов и снегурок, но сирены свои уберите, этот как раз то что вам подойдет по статусу. Доставщики не существующего правосудия в несуществующей стране.
Михаил Азаров
Проснулся. Послушал сирену. Подумал - Ну наконец то. Повернулся на другой бок и заснул.
LindaMc
не 15 минут, а 45. А я как раз Оруэлла читаю, ох и мысли были у меня в полшестого утра от сирены )
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