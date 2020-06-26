Раннюю побудку устроила жителям Кировского района сирена системы оповещения

С 5.30 утра не спали жители Кировского района из-за завывающей сирены. В администрации района успокаивают — это не война, а сбой.



«Сегодня в Кировском районе, на Ленинском проспекте, напротив Максидома, в 5:30 утра начала завывать сирена ГО. Продолжалось безобразие минут 15. Перебудило взрослых и детей, у всех открыты окна из-за жары», - письма аналогичные этому стали поступать на «Фонтанку» с 6 утра 26 июня.



По словам жителей сирену было слышно и на улице Лени Голикова, и на проспекте Стачек, и на проспекте Маршала Жукова. При этом никаких голосовых сообщений, которые традиционно её сопровождают, слышно не было.

