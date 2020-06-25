Ночной полет. Пулково перейдет на круглосуточный режим работы с 1 июля

Аэропорт Пулково перейдет на круглосуточный режим работы с 1 июля. Об этом рассказал журналистам генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев 25 июня.



«Нас уже просят: открывайте в ночь, уже не имеет смысла держать аэропорт четыре часа закрытым», — отметил он.



По оценке Сергеева, пассажиропоток Пулково в связи с пандемией коронавируса в 2020-м может снизиться в два раза по сравнению с прошлым годом — до 10 миллионов человек.

