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25.06.2020 12:59
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Ночной полет. Пулково перейдет на круглосуточный режим работы с 1 июля

Аэропорт Пулково перейдет на круглосуточный режим работы с 1 июля. Об этом рассказал журналистам генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев 25 июня.

«Нас уже просят: открывайте в ночь, уже не имеет смысла держать аэропорт четыре часа закрытым», — отметил он.

По оценке Сергеева, пассажиропоток Пулково в связи с пандемией коронавируса в 2020-м может снизиться в два раза по сравнению с прошлым годом — до 10 миллионов человек.

© Фонтанка.Ру

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