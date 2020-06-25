«Люди не делятся на белых и черных»: Собчак ответила на обвинения в расизме судом с немцами
Телеведущая Ксения Собчак которая лишилась контракта с Audi после обвинений в расизме заявила, что не разделяет расистских взглядов и будет судиться с немецким изданием Business insider которое вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми».
«Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и чёрных, - написала она 25 июня в Instagram. - Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране ,когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность».
По словам Собчак, она против квотирования и тотального расформирования полиции. И против грабежей и вандализма .
«Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне», - заявила телеведущая.
Ранее немецкие издания сообщили, что видеоролик с черным квадратом в Instagram и песней «Убили негра» от группы «Запрещенные барабанщики» в Instagram и прежние неоднозначные высказывания стоили телеведущей Ксении Собчак контракта с Audi. Она была лицом марки восемь лет.