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25.06.2020 08:34
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«Люди не делятся на белых и черных»: Собчак ответила на обвинения в расизме судом с немцами

Телеведущая Ксения Собчак которая лишилась контракта с Audi после обвинений в расизме заявила, что не разделяет расистских взглядов и будет судиться с немецким изданием Business insider которое вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми».

«Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и чёрных, - написала она 25 июня в Instagram. - Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране ,когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность».

По словам Собчак, она против квотирования и тотального расформирования полиции. И против грабежей и вандализма .

«Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне», - заявила телеведущая.

Ранее немецкие издания сообщили, что видеоролик с черным квадратом в Instagram и песней «Убили негра» от группы «Запрещенные барабанщики» в Instagram и прежние неоднозначные высказывания стоили телеведущей Ксении Собчак контракта с Audi. Она была лицом марки восемь лет.

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Комментарии (10)

Павел Михайлов
Лошадка стала жертвой либеральных взглядов. Которые сама и декларирует.
Агроном аэродрома
- Дайте батон и половинку черного.
Mafioza
В последнее время ее несет не по-детски и конечно не все это можно слушать,но это американская история,где пали на колени перед убитым преступником и бьются об асфальт башкой,чтобы только вымолить прощения у таких же,как он преступников и ванлалов-это полнейший бред.
Собчак конечно не Тодоренко,эта сама кого хош сожрет)но понаблюдать за развитием история,будет интересно.
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