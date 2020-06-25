«Люди не делятся на белых и черных»: Собчак ответила на обвинения в расизме судом с немцами

Телеведущая Ксения Собчак которая лишилась контракта с Audi после обвинений в расизме заявила, что не разделяет расистских взглядов и будет судиться с немецким изданием Business insider которое вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми».



«Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и чёрных, - написала она 25 июня в Instagram. - Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране ,когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность».