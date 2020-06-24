Ксения Собчак добила Audi песней «Убили негра» и лишилась контракта

Видеоролик с черным квадратом в Instagram и песней «Убили негра» от группы «Запрещенные барабанщики» в Instagram и прежние неоднозначные высказывания стоили телеведущей Ксении Собчак контракта с Audi. Она была рекламным лицом немецкой марки 8 лет.



Как сообщает Deutsche Welle 24 июля, представитель Audi Вернер Нойхольд заявил, что компания «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации» и «известные нам инциденты являются неприемлемыми»



Видео появилось в аккаунте звезды 7 июня с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Как отмечает издание, Собчак и ранее уже неоднократно публиковала неоднозначные высказывания по поводу протестов в США.

