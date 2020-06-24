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24.06.2020 22:10
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Ксения Собчак добила Audi песней «Убили негра» и лишилась контракта

Видеоролик с черным квадратом в Instagram и песней «Убили негра» от группы «Запрещенные барабанщики» в Instagram и прежние неоднозначные высказывания стоили телеведущей Ксении Собчак контракта с Audi. Она была рекламным лицом немецкой марки 8 лет.

Как сообщает Deutsche Welle 24 июля, представитель Audi Вернер Нойхольд заявил, что компания «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации» и «известные нам инциденты являются неприемлемыми»

Видео появилось в аккаунте звезды 7 июня с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Как отмечает издание, Собчак и ранее уже неоднократно публиковала неоднозначные высказывания по поводу протестов в США.

25 мая в Сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В США, а потом и в Европе вспыхнули протесты.

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Комментарии (8)

jokir1971
Как говорится - негр и в Африке негр ))!
pitmenspb
В СССР учили в школах что в Африке живут негры (представители негроидная расы для не понятливых, к уничижительному слову на букву "н" из американского сленга это не имеет отношения), а не африканцы, не чернокожие, не темнокожие. Собчак школу в СССР заканчивала - так что как учили, так и говорит. И не в расизме дело, а в воспитании и образовании.
Если американцы, европейцы или другой чужестранец говорят что в России живут русские- это дискриминация или нет? В РФ - 160 национальностей ведь, не только русские, даже мулаты и метисы есть.
Толерантность дошла до глупости и тупости, темнокожие в Европе и Штатах - люди которые никогда не были рабами, требуют от людей которые никогда не были рабовладельцами извинений за то что никогда не делали. История стран и государства в угоду невежам и неучам - идет под снос. При этом вор/наркоман/барыга - может прерываться цветом своей кожи...
Особо одаренные у татар, монголов, печенегов, викингов потребуют извинений за рабство и притеснения на Руси.
Simao Gato
Не могу дышать
от этих текстов
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