Группа предприимчивых торговцев БАДами задержана в Петербурге. Сотни тысяч во имя Путина и медицины у пенсионеров забирали с весны

Группу подозреваемых в мошенничестве задержали полицейские в Петербурге. По версии следствия, трое женщин и мужчина выбирали жертв с конца мая и убеждали их купить биологически активные добавки по завышенной стоимости. В разговорах представлялись сотрудниками «реабилитационного центра по программе Владимира Владимировича Путина» и охотно раздавали советы.



Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, ко всем участникам полицейские пришли накануне. Предполагаемым организатором преступной группировки оказалась 29-летняя уроженка Кирова, проживающая на проспекте Науки, 45. В работу она втянула и 46-летнюю соседку по лестничной клетке. Вместе с ними медицинскими работниками прикидывались 42-летняя жительница многоэтажки на Федюнинского, 16, в Ломоносове и их общий 32-летний знакомый. Мужчина выезжал из квартиры на Шлиссельбургском шоссе, 36, забирал своих напарников-переговорщиков и развозил БАДы по адресам.

