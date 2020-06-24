Группа предприимчивых торговцев БАДами задержана в Петербурге. Сотни тысяч во имя Путина и медицины у пенсионеров забирали с весны
Группу подозреваемых в мошенничестве задержали полицейские в Петербурге. По версии следствия, трое женщин и мужчина выбирали жертв с конца мая и убеждали их купить биологически активные добавки по завышенной стоимости. В разговорах представлялись сотрудниками «реабилитационного центра по программе Владимира Владимировича Путина» и охотно раздавали советы.
Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, ко всем участникам полицейские пришли накануне. Предполагаемым организатором преступной группировки оказалась 29-летняя уроженка Кирова, проживающая на проспекте Науки, 45. В работу она втянула и 46-летнюю соседку по лестничной клетке. Вместе с ними медицинскими работниками прикидывались 42-летняя жительница многоэтажки на Федюнинского, 16, в Ломоносове и их общий 32-летний знакомый. Мужчина выезжал из квартиры на Шлиссельбургском шоссе, 36, забирал своих напарников-переговорщиков и развозил БАДы по адресам.
Предполагается, что 21 мая мошенники забрали 80 тысяч рублей у 90-летней пенсионерки, а 3 июня 32 тысячи рублей получили взамен на добавки от 94-летней петербурженки. Причем у нее лидер группировки еще и похитила 300 тысяч рублей.
Продолжили уже 8 июня: представившись «старшим инспектором комиссии по здоровью и социальному контролю», одна из женщин предложила обследование по телефону 79-летней петербурженке и убедила её заплатить за БАДы 334 тысячи рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.
Во время обысков специалисты изъяли 385 000 рублей и 700 долларов США, а также семь банковских карт, три ноутбука, восемь сим-карт, десять мобильников и две машины — «Infinity QX» и «Infinity FX». Предстоит понять, сколько ещё горожан могли пострадать от действий четвёрки.